“È per Carlotta”. E Eleonora Daniele si commuove in quel momento tutto per la figlia appena arrivata

Eleonora Daniele è diventata mamma di una splendida bambina. Il nome scelto è Carlotta e la conduttrice ha dato il lieto annuncio proprio sul suo profilo Instagram. Una gioia come poche, che viene condivisa con il vasto pubblico di follower, amici e colleghi. Dopo il messaggio emozionante e le manine della piccola Carlotta unite a quelle di mamma Eleonora, oggi arriva anche una dedica molto speciale.

“Eccoti qui amore mio . E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”, così Eleonora Daniele ha annunciato a tutti l’arrivo di Carlotta. Ora per Eleonora e il suo Giulio Tassoni è tempo di godersi la felicità di essere diventati genitori. (Continua a leggere dopo la foto).

























Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti, e oggi anche una dedica molto speciale che commuove la conduttrice. Il gesto arriva a sorpresa da Ivana Spagna, che ha pensato bene di mettere in musica la felicità per l’amica Daniele. “Dedicata a Carlotta”, i versi dedicati da Ivana Spagna per la piccola di casa Tassoni vengono condivisi anche sul profilo Instagram della conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto).















Ivana Spagna intona i versi per Carlotta e suona al pianoforte, il suo è un augurio e un inno alla vita: “A te che porti il sole, a te che porti amore, a te che con un tuo sorriso rendi bello il mondo all’improvviso… Dedicato a Carlotta”. Non poteva che aggiungersi il messaggio di Eleonora che ringrazia così la cara amica: “Grazie alla mia straordinaria amica Ivana Spagna per questo omaggio affettuoso. Ivana mi hai fatto commuovere. Grazie”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









La commozione di Eleonora Daniele trova non solo l’affetto da parte i fan, ma anche la cascata di cuori di un’altra amica, Maria Grazia Cucinotta. Non poteva che ricevere regalo più prezioso, Ivana Spagna ha saputo dare una melodia alla gioia che sta caratterizzando la vita della conduttrice, che a Storie Italiane ha affermato: “Le insegnerò a tendere sempre la mano verso gli altri, il che dimostra una nobiltà d’animo. E se qualcuno ha bisogno, di spendersi per quella persona. La educherò nella fede e la battezzerò, poi da grande sceglierà lei se abbracciare il credo o no”.

Ricordate Luca Pitteri di Amici? Dopo la chemio, il matrimonio con l’ex giovane allieva e il figlio. “Ho trovato tutto”