Ricordate Luca Pitteri di Amici? Dopo la chemio, il matrimonio con l’ex giovane allieva e il figlio. “Ho trovato tutto”

Maria De Filippi, una valida aiutante di Cupido. L’amore, quello vero, riesce a nascere non solo nello studio di Uomini e Donne ma anche nella scuola di Amici, talent show che ha debuttato nel 2001 e che, da allora, riscuote sempre un grande successo. Ormai sono 19 le edizioni del talent in onda su Canale 5 e le frecce di Cupido sembrano sempre colpire nel punto giusto.

Sono numerose le coppie che ha visto nascere il talent condotto dalla reginetta degli ascolti Maria De Filippi. Da Emma e Stefano De Martino a Veronica Peparini e Andreas Muller, senza dimenticare la più recente tra Valentin e Francesca Tocca. Tra gli amori rimasti taciuti, altri scoppiati, e molti andati a buon fine, anche Luca Pitteri ,ex insegnante di canto, è riuscito a trovare l'anima gemella proprio dentro la scuola più famosa d'Italia.

























Non solo marito e moglie ma anche genitori di Gioele. Luca Pitteri ha trovato in Brigida Cacciatore, ex allieva della quinta edizione del programma, la donna della sua vita: "Eh sì, ho trovato l'amore. Ho conosciuto Brigida, un'allieva della quinta edizione di "Amici. Una cantante straordinaria, con materiale umano, tecnico e artistico molto elevato. E adesso è mia moglie, oltre a essere la madre di mio figlio Gioele. Sono diventato papà. Fino a pochi anni fa non avrei mai pensato potesse accadermi una cosa del genere: ero una persona che amava stare sola".















Il compositore e direttore d'orchestra Pitteri, presenza di rilievo nella scuola di Amici fino al 2007, è stato precedentemente legato a Monica Hill, fin quando il talent Mediaset portava ancora il nome di "Saranno Famosi". Maria De Filippi ha portato fortuna nella vita dell'ex insegnante che oggi si dice un uomo profondamente innamorato e non solo, anche un papà felice e un uomo che, proprio nell'amore, ha trovato la forza di annientare una malattia che non guarda in faccia nessuno. Luca lo racconta così.









“Ho conosciuto innanzitutto una persona straordinaria con delle caratteristiche così adatte a me che mi ha colpito immediatamente. E poi, è arrivata in un momento difficile per me, poiché avevo scoperto di avere una grave malattia, e lei mi ha assistito rimanendo poi al mio fianco. Non pensavo, a causa della chemioterapia, di poter avere figli, o comunque mi avevano avvertito che sarebbe stato difficile. E invece qualche tempo dopo è nato il mio bambino ed è stato un dono, davvero. Un regalo inaspettato”.

