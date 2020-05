“Così brilli!”. Alessandra Amoroso, cambiamento drastico. Ma il nuovo look piace a tutti: FOTO

Alessandra Amoroso lo aveva fatto intuire. Di recente è arrivata la conferma di quel cambiamento drastico cui la cantante accennava. Senza dubbio questi mesi di isolamento hanno dato a tutti il tempo di riflettere, anche su aspetti della vita quotidiana che richiedevano una piccola ‘rivoluzione’. Alessandra Amoroso lascia il suo recente biondo, per stravolgere così il suo look.

Tra i volti noti, sono state in molte le donne del mondo dello spettacolo e della televisione a decidere di rivoluzionare il proprio stile di vita, partendo anche dall'immagine. Alessandra Amoroso è tra queste. Infatti la cantante si lascia prendere la mano e sceglie di cambiare colore dei capelli. Un elegante biondo ghiaccio, una delle tonalità più amate dalle star.

























Ebbene si, pare che sarà questa la tonalità dell'estate 2020. Alessandra Amoroso non tocca il taglio, ma cambia colore e lo annuncia così: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!", con tanto di hashtag #megliocambiareno. Il biondo ghiaccio si ferma alle radici, che la Amoroso ha deciso di lasciare leggermente più scure per un effetto 'contrasto davvero 'trendy'.















Visualizza questo post su Instagram …SALENTO… 🏠🤍 #casa #entusiasmochetorna #mancatetanto❤️ Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 26 Mag 2020 alle ore 6:00 PDT

In un secondo selfie reso pubblico, Alessandra sfoggia un viso radioso e la scritta "Salento", accompagnata dagli hashtag #casa, #entusiasmochetorna, #mancatetanto. Nessun riferimento al look, che però viene notato dai fan. La bellezza di Alessandra non può passare inosservata e i commenti rendono omaggio così: "Beatissima e infatti… Solarissima come solo in Salento!", "Stupenda", "Brilli".









Solo un drastico cambio look? Al momento la cantante si gode, come la carissima amica e collega Marrone, il calore degli affetti di casa. Di recente Alessandra ha provato a contribuire una forma di incoraggiamento collettivo proprio attraverso la sua musica. Tre brani dal titolo Forza e coraggio, Comunque andare e Dalla tua parte, pubblicati su YouTube, diventano ascoltabili anche in 8D. Non rimane che aspettare qualche altra sorpresa.

