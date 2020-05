“Mi veniva da piangere”. Sara Affi Fella a cuore aperto, è successo dopo aver scoperto la gravidanza

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sara Affi Fella è in dolce attesa, come annunciato tempo fa dalla stessa donna. Lei è legata sentimentalmente al calciatore Francesco Fedato e con l’atleta ha preso dunque la decisione di mettere su famiglia. Non si conosce ancora il sesso del futuro bebè, infatti per il momento non ha voluto fornire dettagli ufficiali in tal senso. Ma spesso e volentieri posta interessanti immagini personali, che fanno riferimento ovviamente anche al suo pancione.

Nelle ultime ore sono arrivate alcune novità sulla sua gravidanza. Infatti, la ragazza si è recata dal ginecologo per una visita. In particolare, si è sottoposta ad un’ecografia morfologica. E attraverso storie pubblicate su Instagram ha raccontato tutte le sue emozioni. Questo tipo di esame è in programma al quinto mese della gravidanza e rivela particolari molto importanti. Infatti, fa comprendere con esattezza in che modo si stia sviluppando il feto all’interno della sua pancia. (Continua dopo la foto)

























Dunque, ecco quali sono state le sue affermazioni al termine della visita di controllo: “Mi veniva quasi da piangere, siamo contentissimi anche perché abbiamo visto per la prima volta il suo visino. Si è trattato di un esame all’inizio un po’ particolare perché si controllano tutte le strutture e si fanno tutte le misurazioni. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ con il fiato sospeso, ma va tutto bene”, ha confessato Sara, che ha quindi reso partecipi di questo evento tutti i fan. (Continua dopo la foto)























Oltre a manifestare tutte le sue emozioni, i due piccioncini stanno anche scherzando già su chi assomiglia il futuro nascituro. Ma per avere maggiore certezza su questo occorrerà attendere ancora. Aveva comunicato a ‘Spy’ la lieta notizia, riferendo che tra circa sei mesi sarebbe diventata madre. È una gravidanza ahimé non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”, si era lasciata andare tempo fa. (Continua dopo la foto)

Su L’Isola dei Famosi’ la Fella aveva detto: “Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perché se Dio vuole la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio”.

Marica Pellegrinelli travolta dalle polemiche: tutta colpa di ‘quella’ foto