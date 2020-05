Marica Pellegrinelli travolta dalle polemiche: tutta colpa di ‘quella’ foto

Marica Pellegrinelli è finita nel vortice delle polemiche per un’immagine postata sui social. Non per il suo look o per qualche atteggiamento particolare assunto nell’istantanea, bensì per il luogo in cui si trova. Infatti, la foto è stata scattata in Sicilia e molti si sono chiesti come mai sia riuscita a recarsi in quella regione visto che non c’è la possibilità di spostarsi ancora al di fuori dei propri confini regionali, a causa delle limitazioni imposte per contenere l’emergenza sanitaria in Italia.

Come sapete, lei vive in Lombardia e più precisamente nella città di Milano. E la stessa ex moglie di Eros Ramazzotti ha spiegato i motivi per i quali è stato concesso il suo viaggio. Non si tratta ovviamente di una vacanza di relax, che sarebbe stata vietata, ma di un appuntamento lavorativo assieme alla sua squadra di lavoro. Sia lei che il resto delle persone che l’accompagnano si sono anche sottoposti ai test sierologici, proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio. (Continua dopo la foto)

























I risultati delle analisi sono stati per tutti negativi e quindi sono potuti partire tranquillamente. Lo shooting in Sicilia era già stato programmato prima che arrivasse il male del momento e dunque ha potuto svolgere regolarmente il suo lavoro, dopo aver avuto le autorizzazioni necessarie. Si è inoltre fatta vedere in questi giorni in forma smagliante, già abbronzata. Gli scatti di lei in bikini sono stati uno spettacolo della natura ed hanno incantato tutti i suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)























Tornando alle polemiche social, ecco la risposta data dalla Pellegrinelli: “Allora ragazzi, mi chiedete come abbia fatto ad essere qua. Non sono qui in vacanza, anche se sembra. Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua. A poco a poco torneremo alla normalità. Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”. (Continua dopo la foto)

Recentemente Aurora Ramazzotti aveva parlato così di Marica: “Le vorrò sempre bene perché è la mamma dei miei due fratelli” ovvero Raffaella Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di 8 e 5 anni. Dunque, non c’è assolutamente astio tra le due, che hanno quindi un rapporto civile, basato sul rispetto reciproco. Cosa che non sempre è facile da trovare.

“Lo fa anche mia mamma”. Victoria Beckham, il figlio la smaschera e mostra quello che nessuno ha mai visto