“Ha avuto un malore”. Sandra Milo, la notizia corre veloce: le sue condizioni

Ieri, mercoledì 27 maggio, l’attrice Sandra Milo ha dato vita ad una clamorosa protesta incatenandosi a Palazzo Chigi per accendere i riflettori sulla crisi economica che sta travolgendo pesantemente coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Il suo desiderio era inoltre quello di poter incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quest’ultimo ha accettato la richiesta per un confronto. Al termine del faccia a faccia ha manifestato tutta la sua felicità.

Infatti, come riportato dall'AdnKronos, Sandra ha detto: "Conte è una persona molto attenta anche da un punto di vista umano, è una cosa che ho sentito a pelle, la mia sensazione è che sia una persona che ha molto amore per il suo Paese. Ha detto che penserà a tutti quanti". Ma è di oggi la brutta notizia di un problema di natura fisico accusato dalla donna al termine della sua iniziativa. A raccontare tutti i dettagli di ciò che è successo è stata la figlia.

























Questo il racconto a 'La Vita in Diretta' sulla mamma: "Mia madre ha avuto un malore, probabilmente dovuto al forte caldo visto che ieri ha passato molto ore sotto al sole. Inoltre, veniva dallo sciopero della fame". Secondo quanto riferito, i medici che l'hanno sottoposta a dei controlli l'hanno invitata a rispettare un "assoluto riposo". E in più dovrà seguire una dieta affinché possa rimettersi in forma. Non si segnalerebbero gravi problemi, quindi tutto sommato le sue condizioni sono buone.























La Milo ha aggiunto anche queste parole, dopo il colloquio con Conte: "Sono uscita con il cuore sollevato perché mi sono detta: 'C'è qualcuno che pensa seriamente a noi'. Per me è andata molto bene, il presidente ha presso atto delle richieste, io gli ho parlato molto bene degli artisti, del nostro campo e lui ha detto che si interesserà e farà il possibile". Quindi, l'incontro tanto atteso è andato nel migliore dei modi, ma ora dovrà concentrarsi di più sulla sua salute.

L’attrice, 87 anni, aveva anche annunciato di essere stata contattata al telefono dal capo dell’esecutivo: “Per me è stato emozionante, bellissimo, ho pensato che per una volta la politica avesse ritrovato un volto umano. Gli ho detto che noi autonomi abbiamo dei problemi insostenibili ora, e gli ho proposto di trovare una soluzione possibile. Non abbiamo organizzato alcun incontro, in realtà ieri lui mi ha chiesto un favore”.

