E per la gioia dei suoi tanti seguaci, Elisabetta Canalis finalmente mostra il volto della figlia. Tutto vero: la piccola Skyler Eva ha fatto la prima apparizione sui social della famosa mamma. prima di qualche ora fa, infatti, la ex Velina aveva sempre fatto in modo di far vedere la bambina di spalle o con il viso semicoperto. Ora invece eccola in tutto il suo splendore. E in più scatti.

L’occasione è stata quella dell’arrivederci alla famiglia proveniente dalle Bahamas e sopravvissuta all’urgano Dorian che Elisabetta e il marito Brian Perru hanno a lungo ospitato in casa, a Los Angeles. Dopo l’uragano, infatti, la Canalis aveva deciso di fare la sua parte accogliendo Luce e la sua famiglia, sfollati dopo la calamità naturale. (Continua dopo la foto)

























“Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce – annunciava all’epoca la Canalis – una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei ed i bambini erano stati messi in uno shelter, una specie di dormitorio messo in piedi per gli evacuati. Lei dormiva sopra un banco ed i bambini lo stesso. L’acqua (che durante Dorian è salita anche a 14 piedi) le arrivava alle gambe e non sapeva dove li avrebbero mandati”. (Continua dopo la foto)















Ora, dopo 8 mesi, è arrivato il momento dei saluti: “Buona fortuna a Luce, Luciano e Gaby, la mia famiglia delle Bahamas – ha scritto – Vi amiamo più di quanto ci saremmo mai potuti immaginare e ci mancate già. Oggi abbiamo il cuore spezzato e non vediamo l’ora di incontrarvi di nuovo. Dio sarà sempre al tuo fianco Luce. Conserveremo nei nostri cuori ogni singolo ricordo insieme”. E nella lunga serie di scatti ecco finalmente Skyler Eva in tutto il suo splendore. (Continua dopo foto e post)











Le foto della bimba, nemmeno a dirlo, hanno subito registrato un boom di cuoricini, commenti e congratulazioni. “Adesso fai vedere anche la tua piccola? È meravigliosa”, Bellissima tua figlia ma è uguale al papà”, “Finalmente Skyler!”, “Che bella Skyler e che bello il gesto d’amore che avete fatto in questi mesi”, le scrivono sotto. Molti notano la somiglianza con papà Brian e molti altri si chiedono perché Eli abbia deciso di presentarla in questo preciso momento. Ma su un punto sono tutti d’accordo: è un amore!

Nel 2004 era ‘Pallina’ di “Tre metri sopra il cielo”. Che fine ha fatto Maria Chiara Augenti