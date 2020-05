Questa volta il gossip aveva ragione: è davvero crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le indiscrezioni del settimanale Chi, che davano la coppia di nuovo distante sia fisicamente che sentimentalmente, nel pomeriggio di mercoledì è intervenuta direttamente la showgirl argentina, che con una diretta Instagram ha voluto fare chiarezza sulle voci.

Chiarezza ma non troppa perché Belen non è stata mai esplicita. "Non sono giornate facili per me, anzi, sono complicate. Ma voglio che le parole escano dalla mia bocca", ha detto la mamma di Santiago con gli occhi lucidi chiusa nel bagno della sua abitazione. "È un momento difficile anche perché non me l'aspettavo", ha aggiunto ancora Belen nel filmato ribadendo poi il concetto anche in un commento di risposta a un suo seguace: "Questa volta ci tenevo tanto davvero".

























Uno sfogo che ha subito scatenato il popolo della rete, schierato in blocco dalla sua parte contro Stefano De Martino, come riporta Il Giornale. E muovendo accuse ben precise di tradimento contro l'ex ballerino e conduttore di Made in sud. Vero è che l'argentina ha un esercito di fan e non hanno perso tempo a schierarsi dalla sua parte per darle sostegno in questo momento così difficile.















Altrettanto vero è che la notizia dell'allontanamento tra i due era già nell'aria. Tanti avevano notato freddezza sui social da quando lui, un mese fa circa, si è trasferito a Napoli per girare la sua trasmissione. Ma come detto, dopo le parole di Belen tanti si sono scagliati contro Stefano: "Stefano De Martino cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai, puoi chiamarti Emma Marrone o Belen Rodriguez ma il risultato sarà sempre quello: corna", ha scritto un utente su Twitter.









Stefano De Martino cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così.

Alcuni non cambiano e non cambieranno mai, puoi chiamarti Emma Marrone o Belen Rodriguez ma il risultato sarà sempre quello: corna. — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) May 27, 2020



Un tweet, questo, diventato subito virale. Ma ce ne sono molti altri che attribuiscono la colpa della rottura al ballerino. Come questi: “Stefano De Martino si sta dimostrando la versione realistica e italiana di Owen Hunt. Certi uomini quando tradiscono lo faranno sempre e non c’è modo di cambiarli. Belen fregatene e fai come Cristina Yang e Amelia Shepherd, cerca il tuo happy ending lontano da lui”, scrive una citando la serie tv Grey’s Anatomy. E poi: “E complimenti a Belen. Io avrei fatto una diretta con un bicchiere di vino in mano in cui lo sputtanavo punto per punto. Poi vai Stefano a fare l’intellettuale pubblicando mare e cielo su Instagram”.

