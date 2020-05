Durante il ‘Grande Fratello Vip’ Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto impazzire milioni di telespettatori con la loro storia d’amore, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Entrambi single, con lei che aveva da poco messo fine al matrimonio con Francesco Sarcina, durante il reality di Alfonso Signorini il figlio di Eleonora Giorgi e la modella e influencer hanno iniziato a flirtare.

Clizia è uscita però poco dopo l'inizio della loro frequentazione, squalificata per le pesanti frasi rivolte ad Andrea Denver; Paolo è arrivato fino alla fine classificandosi al secondo posto dietro la vincitrice di questa quarta edizione del GF Vip, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', influncer, fidanzata di Federico Rossi del duo 'Benji e Fede' e modella Paola Di Benedetto.

























Il programma è finito primi di aprile e Paolo e Clizia stanno ancora insieme. Domenica i due sono stati protagonisti del Live di Barbara D'Urso e sono finiti nell'occhio del ciclone per una sceneggiata che ha fatto infuriare la conduttrice. Dopo tre mesi di lontananza Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano pronti a rivedersi. Il tutto davanti alle telecamere di Live-Non è la D'Urso, come annunciato da giorni e giorni da Barbara D'Urso. L'incontro non è andato però come sperato e la presentatrice napoletana è rimasta parecchio delusa dalla coppia.















Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano già incontrati il giorno prima della diretta per scattare un servizio fotografico senza dire niente a Barbara, che aveva organizzato il 'primo' incontro tra i due dopo il GF Vip. Una vera figuraccia davanti ai telespettatori del programma della D'Urso, che sui social si sono scatenati contro la coppia.









In queste ore Clizia è tornata sui social con una foto e un video che la ritrae intenta nelle pulizie di casa armata di secchio e bastone per lavare in terra, vestitino color tiffany coordinato con guanti e spugnetta. I fan sono rimasti stupiti davanti all’outfit dell’ex gieffina ed esperta di moda e anche Paolo Ciavarro si sorprende chiedendole: “Ma dove hai trovato i guanti abbinati?”.

