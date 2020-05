“Sto soffrendo. Non me l’aspettavo…”. E ora Belen rompe il silenzio su Stefano De Martino

Dopo le tante voci riguardanti una possibile crisi in atto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è stata la showgirl argentina a rompere per prima il silenzio e a rivelare tutta la verità sui social network. La donna ha postato un video sul suo profilo Instagram ed ha cominciato così la sua confessione: “Prendo un po’ di forza perché sinceramente non ho mai fatto un video del genere, sono anche un po’ nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate”.

Poi: “Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro Internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le pa..e, in modo importante. Allora questo è un momento difficile ripeto, perché non me l’aspettavo, non me ne assumo nemmeno la responsabilità delle colpe, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre”. (Continua dopo la foto)

























Belen ha proseguito: “Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene. Per tutto il resto, quando me la sentirò e se me la sentirò, ma intanto lo farò perché siccome sono un personaggio pubblico e ad una certa le spiegazioni bisogna darle, bisogna tirare fuori gli attributi a raccontare come stanno le cose”. (Continua dopo la foto)























La Rodriguez ha aggiunto nel video social: “Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul mio conto e a me questo non sta più bene. Normale che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prenda per mano, la porta in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farsi spuntare un sorriso. Dobbiamo concentrarci sulle persone che ci meritano e soprattutto sulle persone che danno un peso alla famiglia, uno soffre perché ha un cuore”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:30 PDT

La modella e conduttrice 35enne ha concluso, dicendo: “Ma poi ci si rialza più forti di prima. A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose, così si impara”. Quindi, da quello che si può intuire dalle sue parole i problemi con Stefano De Martino ci sarebbero eccome. Non resta che aspettare un’eventuale replica del ballerino.

Raffaella Fico massacrata sotto l’ultima foto: “Sei sempre più brutta, ma che hai combinato?!”