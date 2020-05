“Non so spiegare quanto mi manchi e mancherai”. Annalisa, un addio pieno di dolore

Una bruttissima notizia ha colpito la cantante Annalisa. Come riferito sul suo profilo Instagram, è passato a miglior vita il suo adorato cane Arti. Ha voluto postare diverse foto di lui sui social, corredando una didascalia molto triste. Un ultimo saluto che non avrebbe mai voluto fare. Nonostante i tanti successi personali da un punto di vista professionale, a far notizia stavolta è stato solamente il suo fortissimo dolore. Una delle sue ultime apparizioni tv è stata al Festival di Sanremo.

Nel febbraio scorso, anche se non ha preso parte alla kermesse musicale condotta e diretta da Amadeus in veste di concorrente, aveva accompagnato Achille Lauro durante la serata delle cover, nel brano “Gli uomini non cambiano” del 1992. Annalisa aveva regalato emozioni molto forti. Elegante e al contempo provocante, aveva rapito la scena anche grazie ai ‘tre passi indietro’ fatti da Achille Lauro. Era apparsa magnetica e incisiva: l’esibizione in coppia aveva commosso e sorpreso tutti. (Continua dopo la foto)

























Il suo post di qualche ora fa ha raccolto circa 15 mila like. E il suo addio ad Arti è stato così: “Buon ponte fratellino, love you forever and ever con tutto il cuore e anche di più. Non so spiegare quanto mi manchi e mancherai! Ciao Arti”. Immediate le reazioni dei suoi follower, che le hanno espresso tutta la loro tristezza e vicinanza per questo difficile momento. Una notizia davvero dura da superare, anche perché notoriamente l’artista ligure è conosciuta anche come grande amante degli animali. (Continua dopo la foto)























Tra i numerosi commenti lasciati sotto il post di Nali, spiccano i seguenti: “Come ti capisco…”, “Arturo…dispiace tanto Anna, un abbraccio”, “Buon ponte piccolo”, “Ti abbraccio forte seppur virtualmente”, “Nooo, ma che brutta notizia. Buon ponte Arti”. Altri ancora hanno voluto aggiungere: “Mi dispiace così tanto Annalisa”, “Arturo…”, “Non ci credo, era ormai diventato parte di questa grande famiglia e scommetto che era uno dei tuoi primi fan. Buon viaggio Arti”. (Continua dopo la foto)

Annalisa, classe 1985, ha esordito nel mondo della musica con la partecipazione ad Amici 10, dove ha conquistato il secondo posto. Da lì il successo è stato davvero garantito. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo: nel 2013, arrivando al nono posto nella categoria Big, con il brano “Scintille”, al quinto posto nel 2015, all’undicesimo posto nel 2016 e terza nel 2018 con “Il mondo prima di te”.

Elodie, le lacrime davanti a Caterina Balivo: è bastata una canzone a farla ‘crollare’