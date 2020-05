“La moglie di Paolo Bonolis?”. Laura Freddi non l’aveva mai detto prima: la rivelazione su Sonia Bruganelli

Intervista interessante quella rilasciata da Laura Freddi su ‘Novella 2000’. Le è stata posta la fatidica domanda, ovvero se avesse voglia di lavorare insieme al suo ex Paolo Bonolis in televisione. Senza fare giri di parole o sviare il quesito, la showgirl e conduttrice televisiva ha affermato che sarebbe molto felice e onorata di essere eventualmente al suo fianco. Ha però fatto anche importanti precisazioni: questo obiettivo sarà molto difficile da realizzare, almeno in tempi brevi.

La donna ha infatti dichiarato: “Sicuramente ci lavorerei. Me l’ha detto lui stesso: ‘Se capitassero le circostanze e avesse un senso’…Ovviamente non è facile come dirlo”. Dunque, almeno al momento non sembrano esserci in cantiere progetti insieme a lei, ma non è escluso che Paolo riesca in qualche modo ad inserirla in futuro in qualche sua trasmissione di Canale 5. Oltre a parlare pure dell’emergenza sanitaria, si è successivamente soffermata su Sonia Bruganelli. (Continua dopo la foto)

























Sul lockdown ha riferito: “Ero spaventata, tutto quel silenzio mi sembrava irreale e inquietante, piangevo…Non nascondo che ho avuto vari attacchi di panico”. La Freddi ha poi toccato l’argomento delicato della moglie di Bonolis: “Rilascio poche interviste perché circolano voci su di me particolari (come il suo ritorno insieme al conduttore n.d.r.). Ho sempre paura che le mie parole vengano travisate. Io e Paolo siamo stati assieme, lo sanno tutti. Tra di noi c’è stima e affetto”. (Continua dopo la foto)























E poi la shpowgirl ha concluso: “Conosco anche la moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica…”. A proposito delle dichiarazioni di Bonolis sulla sua ex fidanzata, aveva affermato un po’ di tempo fa: “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”. (Continua dopo la foto)

Nelle ultime ore Sonia è stata bersagliata di critiche. L’ultima polemica social, come riporta Il Giornale, è sorta sotto alla foto scattata all’interno di un negozio. “Sempre a comprare questa mentecatta!!!!!!! “, le ha scritto sotto una dei suoi hater, convinta che la donna sia alle prese con nuove compere esose. Da quel commento feroce si è scatenato il putiferio, con tanti fan accorsi in suo sostegno.

Sonia Bruganelli non c’è pace: la foto che scatena il veleno