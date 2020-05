“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”. Così Alena Seredova aveva annunciato l’arrivo della sua terza figlia, la prima femmina, avuta dal nuovo compagno Alessandro Nasi, vicepresidente del Cda di Exor e cugino di John e Lapo Elkann. La bimba è la prima femmina dell’ex modella dopo i due maschi David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio col portiere della Juventus Gigi Buffon.

Il fiocco rosa è giunto in anticipo, visto che recentemente durante l'intervista rilasciata a 'Verissimo' da Silvia Toffanin, la donna aveva rivelato che si attendeva la nascita della piccola il 2 giugno. Invece la bimba è venuta alla luce oggi, per la gioia incontenibile di tutti. La Seredova è già mamma di due figli avuti dal portiere della Juventus, Buffon.

























La piccola è venuta al mondo il 19 maggio scorso, dunque la showgirl e modella ceca si sta godendo i primi momenti di questo nuovo arrivo in famiglia insieme al compagno e ai figli. Rispettivamente 12 e 10 anni, Louis Thomas e David Lee sono i protagonisti del nuovo scatto social pubblicato dalla meravigliosa Alena su Instagram.















I due tengono il braccio la sorellina che veste la maglia personalizzata della Juventus. In altro scatto Alena mostra il volto della piccola Vivienne. "La mia domenica", ha scritto a corredo l'ex modella che posa insieme al compagno Alessandro. È la prima foto in cui la Seredova mostra la bambina e lo scatto ha fatto boom di like e commenti. "Complimenti stupenda", "Che belli che siete top, ma Vivienne più di tutti".









E ancora: “Siete bellissimi”, “Che spettacolo”, “Bentornata a casa, che bambola”, si legge tra i commenti della fotografia pubblicata sui social. Alena Seredova e Alessandro Nasi stanno insieme dal 2015, vivono a Torino, lontano da mondanità e riflettori. Alessandro Nasi, classe 1974, è figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert, è un discendente della famiglia Agnelli e cugino di John e Lapo Elkann.

