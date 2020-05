Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la soffiata sugli ex UeD è una bomba: “Ci siamo…”

Lorenzo Riccardi è pronto. A volte l’amore è davvero dietro l’angolo, o meglio in uno studio televisivo. Uomini e Donne è stata l’occasione giusta per le anime gemelle di farsi colpire dalla tanto attesa freccia di Cupido. È successo a Clarissa Marchese e Federico Gregucci, così come a Ida Platano e il suo Riccardo Guarnieri. Adesso i riflettori si accendono sulla coppia formata da Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi. A che punto stano della loro relazione?

I mesi di isolamento li hanno tenuto distanti, ma la loro passione ha una fiamma alta e viva. Per Lorenzo e Claudia le basi per consolidare la relazione non mancano e infatti prova a spiegare tutto proprio Claudia, rivelando alcuni dettagli sul futuro post-quarantena: “Quando il signor Cobra mi chiederà di sposarlo vediamo se accetterò”, ammette su Mio. Infatti è arrivato il momento di incontrarsi e pensare bene alla strada da intraprendere insieme. (Continua a leggere dopo la foto).

























Di recente sono stati tirati al centro del mirino del gossip che li vedeva in attesa di un bebè. La notizia è stata smentita quasi subito, ma ciò non toglie che la coppia abbia in mente di convolare presto a nozze. Da quando Lorenzo e Claudia hanno reso pubblica la decisione della loro convivenza, i numerosi fan non hanno mai smesso di chiedersi se possa davvero trattarsi di un matrimonio in vista. (Continua a leggere dopo la foto).ù















L’intenzione di mettere su famiglia esiste, ma al momento i due continuano a rimanere molto discreti. Rimane certa la decisione di vivere insieme a Milano. Lorenzo Ricciardi è riuscito, dunque, a fare ricredere Claudia, che ha da sempre sostenuto di non fidarsi molto degli uomini. Ma è arrivato il momento di fidarsi e di vivere una storia d’amore senza più troppi timori: “Con lui mi sento me stessa. Nelle mie storie precedenti mi mancava sempre qualcosa. La nostra prima notte insieme me lo ha dimostrato: sembrava che ci conoscessimo da una vita”. (Continua a leggere dopo la foto).









Non rimane che attendere che arrivi la conferma da parte dell’innamoratissima coppia. Nel frattempo, sarà possibile seguire la loro convivenza sui rispettivi profili Instagram, dove non mancano di aggiornare i numerosissimi fan dei passi compiuti insieme. Lorenzo e Claudia sono diventati inseparabili. Il futuro riuscirà davvero a veder coronare il desiderio di creare una famiglia? Se son rose, fioriranno, meglio se a sbocciare saranno i fiori d’arancio.

