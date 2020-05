“Quindi è vero…”. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, è successo. Il gesto della ex velina mora lascia tutti senza parole

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un sogno poterle rivedere insieme. Di recente Ezio Greggio ha reso pubblica una storia sul suo profilo Instagram che ha fatto battere forte i cuori dei numerosi fan nostalgici di rivedere la coppia delle storiche veline di Striscia la Notizia di nuovo insieme. Il tg satirico di Antonio Ricci ha segnato il successo delle due showgirl e oggi la mora e la bionda vengono di nuovo acclamate a gran voce.

A riaccendere la speranza di poterle rivedere di nuovo insieme è bastato davvero poco. Ezio Greggio ha rispolverato una foto di una vecchia cover di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, dove in primo piano appare accanto al collega e amico Enzo Iachetti e ovviamente le due veline sorridenti, Elisabetta e Maddalena. Poi un gesto da parte della Canalis che ha destato qualche sospetto: un modo per riavvicinarsi alla Corvaglia? (Continua a leggere dopo la foto).

























Infatti Elisabetta Canalis ha pensato bene di condividere anche sul suo profilo lo stesso post. Il quartetto storico riunito dopo anni di gossip che hanno visto le due inseparabili amiche veline prendere le distanze. Il loro legame di amicizia è nato nel lontano 1999, quando hanno debuttato insieme a Striscia la Notizia, riscuotendo grande successo sul piccolo schermo nazionale. (Continua a leggere dopo la foto).















Amiche inseparabili al punto che nel 2011, in occasione del matrimonio della Corvaglia con Stef Burns, fu scelta proprio la Canalis come testimone. La stessa che nel 2014, sposando Brian Perri, ha scelto Maddalena nelle stesse vesti. Venne resa nota, nel 2016, la collaborazione tra le due ‘sorelle’ anche in ambito lavorativo. Elisabetta e Maddalena sono diventate socie nella gestione di una palestra, la Sky View LA. ‘allontanamento tra le due è avvenuto nel 2019, e a tal proposito sia Elisabetta che Maddalena non sono mai entrate troppo nello specifico, lasciando i fan a bocca aperta. Cosa è accaduto di così grave da distruggere un’amicizia secolare? (Continua a leggere dopo le foto).









La Canalis, intervistata da Chi, ha risposto: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Per poi replicare su Grazia: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può essere travisata se devo proprio dire una cosa, allora dico che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi, spesso non succede se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Forse è arrivato il momento di abbattere i muri? Chissà.

Attilio Fontana sotto scorta: cosa è successo al governatore della Lombardia