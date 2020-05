“Una brutta figura di me***”. Ursula Bennardo senza filtri. L’attacco alla coppia vip è devastante

Mentre Barbara D’Urso ha perdonato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, anche se la sua sfuriata è stata dmolto dura, proseguono le polemiche per il teatrino della coppia nata al Grande Fratello Vip 4. ma andiamo con ordine. Tutto era pronto, Paolo e Clizia si trovavano in Sicilia, sulla spiaggia, pronti a riabbracciarsi quando la conduttrice Mediaset ha appreso una notizia che l’ha lasciata senza parole.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano già incontrati il giorno prima della diretta per scattare un servizio fotografico. Una notizia che ha sconvolto Barbarella che ha prontamente chiesto spiegazioni ai diretti interessati e facendogli fare una figuraccia davanti ai telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Tutti i siti hanno parlato di quello che è successo a Live, anche su Twitter sono stati scritti migliaia di tweet divertenti sull’argomento. Loro sono innamorati. Diciamo che io non voglio più commentare quello che è successo ieri sera perché sono positiva. È inutile polemizzare”, ha detto oggi Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se io l’avessi saputo avrei gestito tutto in maniera diversa, sapendo che si erano già visti non avrei fatto tutta la cosa dei guanti e delle mascherine. Auguro loro di essere felici. Diciamo che sono stati un po’ ingenui o forse sono stata ingenua io”, ha concluso. Dopo la figuraccia anche Ursula Bennardo è intervenuta e l’ex dama non c’è andata molto leggera. (Continua a leggere dopo la foto)









“Capisco il rumore che sta facendo il web. È veramente assurdo, hanno fatto una brutta figura di me***”, ha detto la compagna di Sossio Aruta su Instagram. “Penso che Barbara sia stata troppo dolce e gentile, per quanto li abbia smerd*** in diretta. Però non meritavano neanche più di ricevere quella sorpresa”.

Cuginetti falciati e investiti dal suv. Genitori furiosi per la condanna all’uomo che si trovava alla guida