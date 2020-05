“Parlavo con lei e…”. Eleonora Daniele, a poche ore dal parto Alberto Matano svela il retroscena

La notizia del parto di Eleonora Daniele ha reso felici tutti, a partire dai tanti colleghi Rai che hanno voluto dedicarle almeno un momento per farle gli auguri. E anche ‘La Vita in diretta’ non è stata da meno; in particolare, è stato Alberto Matano a raccontare un retroscena sulla conduttrice di ‘Storie Italiane’. Secondo quanto riferito dal presentatore tv, la neo mamma ha conversato subito al telefono con lui, nonostante la gravidanza fosse giunta al termine soltanto 60 minuti prima.

Infatti, rivolgendosi alla Cuccarini, ha affermato: "Ma sai la cosa pazzesca, Lorella? Ieri c'è stato un giro di telefonate, ho sentito anche Mara Venier. Poi ho chiamato Eleonora Daniele, un'ora dopo il parto, e lei mi ha risposto". A sorprenderlo è stata la grande forza della Daniele, che anche se si era appena resta protagonista di un evento molto faticoso, ha accettato di parlare con Matano. Quest'ultimo non si aspettava di trovarla già così in gran forma dopo il parto.

























Alberto ha aggiunto: "Aveva appena partorito ed era già pronta". Durante dunque la trasmissione in onda questo pomeriggio su Rai 1, sia lui che Lorella hanno ricordato la nascita della piccola Carlotta. Entrambi hanno confermato di essere veramente felici per questa lieta notizia: "Perché è nata Carlotta, la figlia della nostra amica Eleonora Daniele e di Giulio Tassoni, ecco qui una foto che ha postato lei poco fa". Ed è stata quindi fatta vedere l'immagine della neonata.























Anche Elisa Isoardi, la presentatrice de 'La prova del cuoco', si è complimentata ed ha detto: "Fatti sentire". Alberto Matano ha invece concluso il suo personale messaggio, aggiungendo che Eleonora Daniele è da considerare una persona "eroica". Infatti, fino a ieri, lunedì 25 maggio, era ancora in onda con la sua trasmissione tv. Davvero molto emozionante è stata la didascalia postata dalla padrona di casa di 'Storie Italiane', a corredo della tenerissima foto.

“Eccoti qui amore mio. Per me è bello guardarti negli occhi e stringerti il cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”. E poi, dopo un cuore rosso, aveva inserito gli hashtag #diventaregenitori, #gioia.

