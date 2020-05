Alessia Marcuzzi e l’addio al marito. La voce rimbalza ovunque e ora arriva la soffiata

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi è al centro del gossip nelle ultime ore per le insistenti voci che la danno in seria crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. I due si sono uniti in matrimonio sei anni fa, senza dirlo a nessuno, nella capitale inglese Londra. In seguito alle notizie susseguitesi poco fa, è adesso arrivata un’altra notizia di senso completamente opposto. Il sito della rivista ‘Vanity Fair’ ha infatti smentito l’imminente separazione, confermando che stanno insieme.

Questo quanto scritto sul portale: "Fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme". Dunque, tutto sembra essere rientrato nella normalità. Anche se continua a fare indubbiamente rumore il silenzio dei due protagonisti della vicenda. C'è infatti chi nutre ancora dubbi sulla situazione, visto che notoriamente la Marcuzzi è molto attiva sui social network. Ma stavolta ha preferito non scrivere nulla a riguardo. Non resta che aspettare suoi cenni.

























Chi aveva sollevato il polverone era stato 'Dagospia', che aveva fatto intuire che Alessia fosse ormai pronta a dividersi dal coniuge. 'Vanity Fair', invece, oltre a riportare quella smentita raccolta da fonti molto vicine alla donna, ha anche accompagnato una dichiarazione della stessa Marcuzzi, rilasciata un po' di tempo fa: "Paolo è l'unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio".























Dunque, come anticipato prima, nessuno ha voluto ufficialmente dire qualcosa in merito. Inoltre, lei ha rivisto Francesco Facchinetti che ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Mia. Alessia Marcuzzi ha pubblicato delle Instagram stories assieme al suo ex e a sua figlia, felice di aver incontrato il suo papà. Nonostante la rottura, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti. Francesco Facchinetti ha immediatamente pubblicato una foto assieme alla figlia Mia.

Con loro, anche Alessia Marcuzzi, che non ha fatto nessun tipo di riferimento a quello che è stato detto sulla fine del suo matrimonio con Marconi. La Marcuzzi ha avuto numerose relazioni nel corso degli anni. Dal calciatore Simone Inzaghi, con il quale ha avuto il primo figlio (Tommaso nel 2001) al cantante e deejay Francesco Facchinetti, dal quale ha avuto la figlia Mia nel 2011.

