Barbara D’Urso col pancione, boom di like per la foto della regina di Mediaset

La popolare conduttrice televisiva Barbara D’Urso utilizza molto spesso i suoi social network e nelle scorse ore ha voluto riportare in auge una sua vecchia foto, che racchiude uno dei momenti più importanti della sua vita. Infatti, ha deciso per un attimo di mettere da parte i selfie divertenti e i suoi tutorial per rievocare la sua gravidanza. Alla vigilia del suo compleanno, ha voluto pubblicare un’immagine che la ritrae in compagnia del suo ex Mauro Berardi, nonché padre dei suoi figli.

La donna appare con il pancione. Barbarella, nonostante le strade tra di loro si siano divise molto tempo fa, ha dichiarato recentemente che Mauro è stato “l’uomo che ho amato di più nella mia vita”. Ha anche postato altri scatti amarcord come l’istantanea insieme al compianto Massimo Troisi. Ma è questa la foto che ha catturato maggiormente l’attenzione dei suoi follower. Davvero interessante la didascalia scelta dalla regina di Mediaset. Vediamo cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)

























“Settembre 1988, la felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”, ha riportato Carmelita. Nella circostanza, aspettava la nascita del suo secondogenito Emanuele, che sarebbe venuto alla luce poco più tardi. Nel 1986 era invece nato Giammauro, il suo primo figlio. Gli hashtag scelti dalla D’Urso sono stati #vintage, #ricordi, #amorepuro, #mamma, #pertuttalavita e #colcuore. Una fotografia che è stata molto apprezzata dai suoi numerosi fan. (Continua dopo la foto)























A proposito delle sue esperienze sentimentali, da 10 anni pare sia single, anche se non c’è la certezza assoluta. Con Berardi è stata insieme dal 1982 al 1993, mentre in precedenza aveva avuto dei flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Ancor prima, tra il 1977 e il 1979, si era fidanzata con il cantante Memo Remigi. Nel settembre del 2002 si è unita in matrimonio con il ballerino Michele Carfora, ma la separazione è avvenuta nel 2006 e il definitivo divorzio nel 2008. (Continua dopo la foto)

Oltre 65 mila i like collezionati dalla foto della presentatrice tv di Mediaset. Tra i vari complimenti, spiccano i seguenti messaggi: “Sei meravigliosa e tenerissima”, “Stupenda”, “Perché non vi rimettete insieme? Sarebbe una bella cosa”, “Che bella che sei”. Altri ancora hanno voluto aggiungere: “Bellissima da giovane, bellissima adesso”, “La felicità è solo quella”, “Complimenti, un fortissimo abbraccio”, “Bella veramente”.

Alfonso Signorini, il clamoroso oltraggio a Barbara D’Urso. La super-bomba è arrivata in queste ore