Nell’ultima puntata andata in onda Caterina Balivo ha intervistato anche Arisa. La cantante, intervenuta a Vieni da me in collegamento, si è presentata con i capelli cortissimi. Poco prima aveva svelato su Instagram di aver abbandonato la parrucca lunga: “La vera Arisa è Rosalba con i suoi capelli – ha spiegato – Però a volte mi faccio indurre in tentazione perché i miei followers mi fanno capire che mi amerebbero molto di più se avessi una bellezza canonica.

Alcuni followers di passaggio hanno sempre da dire sul mio aspetto fisico e penalizzo le mie canzoni perché se fossi più attraente, i miei brani avrebbero un riscontro diverso". L'aspetto non è mica tutto, conta aver qualcosa da dire: "Essere al posto giusto nel momento giusto è molto importante, però, poi se non hai niente da dire e niente da dare te ne torni a casa".

























Sul fidanzato invece Arisa si è sbottonata il meno possibile. A domanda diretta di Caterina Balivo che voleva sapere innanzitutto se è ancora in love "Questo ragazzo esiste ancora?" la cantante l'ha 'liquidata' con un semplice: "Sì esiste ancora". Arisa indossava una camicia bianca, Caterina Balivo invece ha puntato tutto su un mini dress zebrato nero e grigio. La conduttrice, si sa, è anche un'apprezzatissima icona di stile.















Caterina Balivo, che da tempo immemore mostra in anteprima i look per la puntata ai suoi follower di Instagram, in studio appare sempre elegantissima e glamour ma non rinuncia ai capi di tendenza anche nel quotidiano. Lunedì, poi, è stata una giornata speciale perché il compleanno del primogenito Guido Alberto. Niente festa con gli amichetti, ma lei ha pensato di renderlo comunque unico.











Così, finita la diretta su Raiuno e con indosso ancora l'abito della puntata, Caterina è corsa ad acquistare decorazioni e addobbi a tema Pokemon, uno dei cartoni preferiti del figlio. L'abito, un modello a scamiciata firmato Ganni con le maniche a sbuffo e la gonna corta, come detto lo ha 'riciclato' ma è stata la mascherina a colpire l'attenzione degli utenti. L'ha scelta super glamour, in oro rosa, come mostra poi su Instagram. Un abbinamento perfetto con l'abitino animalier. Insomma, come sempre la presentatrice è una che si fa notare. E raccoglie applausi.

