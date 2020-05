Harry e Meghan Markle, la verità sul divorzio reale arriva dopo 5 mesi: “Era inevitabile”. Una vera bomba

Alla fine si scoprì che tutte le maldicenza gettate sul volto di Meghan Markle erano del tutto immotivate. L’esempio lampante di come non si dovrebbe mai giudicare una vicenda che non si conosce appieno ce la danno, ancora una volta, i reali inglesi, sui quali è stato detto tutto e, a questo punto, niente. Si è parlato sempre di “Megxit”, ma la decisione di lasciare la famiglia reale l’ha presa Harry.

Ennesima rimescolata di carte nella clamorosa vicenda dell'addio agli Windsor da parte di Harry e Meghan, ora a svernare in una villa hollywoodiana. Questa volta si tratta di un dettaglio che pare sfuggito dalle pagine della prossima biografia sugli ormai ex duchi del Sussex che uscirà nientemeno che l'11 agosto 2020, tra due mesi e mezzo.

























Da quello che riporta il Sun, sarebbe proprio Harry ad essere rimasto contrariato dall'invenzione un po' birichina del termine Megxit, che gioca con l'altrettanto celebre Brexit. Il libro, scritto dal biografo reale Omid Scobie insieme a Catherine Durand, promette di offrire un "ritratto onesto, ravvicinato e disarmante" della coppia.















Non solo il Sun, anche il Daily Mail, mai tenero con i reali, ha confermato: "La realtà è che è stato Harry a prendere la decisione. Il libro lo chiarirà e spiegherà perché era inevitabile che accadesse". Le fonti dei tabloid inglesi confermano che la decisione di Harry era già ben chiara nella sua testa da oltre un anno prima dell'ufficialità.











C’è da dire poi che Meghan, favorevolissima alla decisione del marito, gli avrebbe comunque chiesto più volte se fosse sicuro di questo grande passo. Fuga che doveva offrire maggiore privacy alla neocoppia e al piccolo Archie, ma che si è rivelata un boomerang perché mentre nella proprietà reale di Frogmore erano realmente protetti da sguardi indiscreti, in California vengono fotografati ad ogni ora. Insomma, qualcuno dovrà scusarsi con la ‘povera’ Meghan, non credete?

