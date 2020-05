“Sarà per quello…”. Elisa Isoardi, stoccata senza precedenti a Matteo Salvini. Lo ha detto chiaramente

Stoccata senza precedenti di Elisa Isoardi nei confronti del suo ex Matteo Salvini. La bellissima conduttrice de La prova del cuoco è intervenuta i microfoni del programma “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 dove ha parlato della sua vita privata che, com’è ben noto, in passato ha condiviso con quella del leader della Lega. Per questo è arrivata inevitabile una domanda a riguardo da parte dei conduttori: “Come mai la Lega è calata nei sondaggi?“, le hanno chiesto.

E lei ha replicato prontamente: "Mi dispiace, non so perché. Saranno gli occhiali di Salvini…", ha detto riferendosi al nuovo look dell'ex compagno, che da qualche tempo sfoggia un paio di occhiali da vista su cui ha ironizzato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo", aveva detto.

























Tornata al timone de 'La prova del cuoco' su Rai1 dopo settimane di stop, Elisa Isoardi ha detto di essere single: "Sono felice e non innamorata, ma la felicità e l'amore non sono direttamente e proporzionali", ha confidato, svelando poi come durante il periodo di quarantena sia stata destinataria di molti gesti galanti da parte di misteriosi corteggiatori.























"Appena sono state possibili le spedizioni di fiori me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani'. Diciamo mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, rose e margherite", ha detto la conduttrice e sui bigliettini che li accompagnavano ha aggiunto: "Li ho persi, non so da chi mi siano arrivati…".



E ancora su Salvini, Elisa ha parlato in un’altra recente intervista al settimanale DiPiù: “Tra di noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo” – ha svelato la conduttrice. E poi ha raccontato qualche dettaglio inedito: “Mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”.

