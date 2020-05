Fiocco rosa in casa Rai. La conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata la piccola Carlotta. Nel tardo pomeriggio di ieri l’entourage della trasmissione aveva fatto sapere che il programma non sarebbe andato in onda oggi, sostituito dal prolungamento di Unomattina perché la conduttrice aveva le prime contrazioni. Dopo qualche ora il lieto evento, con poco anticipo rispetto ai tempi previsti.

Eleonora Daniele, che nel settembre scorso ha sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni, a gennaio aveva annunciato in trasmissione di essere in attesa di Carlotta, nome scelto in omaggio a sua nonna materna. Nonostante l'emergenza coronavirus la conduttrice è rimasta alla guida del programma fino al parto. Ieri pomeriggio, dopo le prime contrazioni ha deciso il ricovero in clinica e l'annullamento della puntata di oggi sostituita da Unomattina fino alle 11,30 e quindi dalla Prova del cuoco.

























A dare il lieto annuncio è stata Mara Venier, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in compagnia della sua collega: "Evviva… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina."























Solo pochi giorni fa, infatti, Eleonora Daniele ha comunicato di aver scelto proprio la padrona di casa di Domenica In per battezzare la sua primogenita, che sarebbe dovuta nascere tra qualche giorno, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Infatti, la conduttrice era convinta di riuscire a portare a termine la stagione televisiva, che per lei si sarebbe conclusa il prossimo venerdì ma probabilmente Carlotta ha avuto fretta di venire al mondo.



Pochi giorni fa Eleonora Daniele ha rilasciato un’intervista a Panorama, spiegando in che modo si era organizzata per accogliere la nascitura: “Finisco due giorni prima della conclusione naturale del programma, che ha sempre chiuso a fine maggio. Mi prendo qualche momento di riposo per godermi gli ultimi giorni di gravidanza e lascio il testimone al mio amico e collega Marco Liorni.”

