Si sa che Cristiano Ronaldo ama il lusso. Il campione portoghese è famoso anche per la sua collezione di orologi e auto super, per non parlare poi delle sue fantastiche dimore. Ora, dopo una lunga quarantena trascorsa sull’isola di Madeira, il calciatore juventino è rientrato in Italia, a Torino, dove ha ripreso la sua routine fatta di allenamenti e momenti trascorsi in famiglia.

E nelle ultime ore la sua compagna Georgina Rodriguez, che i pettegolezzi volevano in forte lite con la madre di CR7, ha voluto condividere con i tanti follower di Instagram uno spaccato di un pomeriggio casalingo con lui e i figli. Due video molto teneri in cui Cristiano e Georgina si divertono a giocare in terra tra capriole e scherzi con i quattro figli. (Continua dopo la foto)

























“Adoro trascorrere le giornate insieme giocando – ha scritto la Rodriguez su Instagram a corredo del post che immortala tutta la famiglia – imparando e divertendosi. Se c’è qualcosa che possiamo imparare di positivo da questo isolamento, è che creiamo noi stessi i momenti più felici e sono il 99% delle volte. Piccoli momenti, cose di tutti i giorni. Amo la mia famiglia”. (Continua dopo la foto)















Ma oltre a intenerire l’esercito di fan che il campione ma anche la sua compagna hanno anche sui social, c’è un dettaglio nei filmati che non è passato inosservato: l’outfit casalingo indossato da Cristiano Ronaldo. Come riporta Il Giornale, impossibile non notare il vistoso completo-pigiama indossato dal calciatore portoghese. Che, nemmeno a dirlo, ha un prezzo elevatissimo. (Continua dopo foto e post)











Nel dettaglio, Cristiano Ronaldo sfoggia un coordinato in pura seta che tra camicia hawaiana a maniche corte e bermuda costa la bellezza di oltre 2mila euro. Un completino tutt’altro che informale per un sereno pomeriggio in famiglia, ma si sa CR7 ama essere sempre impeccabile, anche tra le mura domestiche. E, come detto, non dovrebbe stupire più di tanto perché CR7 è noto anche per avere un debole per le cose preziose…

