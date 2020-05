“Ci voleva un pisellino…”. Federica Pellegrini, che gioia. Fiocco azzurro in casa: l’annuncio arriva così

Federica Pellegrini, la campionessa lo annuncia pubblicamente. Rocky adesso fa parte della squadra. Si tratta di un cucciolo che farà compagnia a Vanessa, la giovane bulldog francese arrivata nella vita della campionessa nel 2018. Già al tempo, Federica Pellegrini aveva accolto con gioia l’arrivo in casa della principessina, definendolo “il giorno più felice della mia vita”. Adesso può segnare anche una seconda data nel calendario.

“Ci voleva un pisellino in casa…” e in un altro post: “Se il buongiorno si vede dal mattino”, taggando ovviamente il nome dei due cuccioli di casa “Vanessa&Rocky”. Così le foto tenerissime di Vanessa e Rocky riescono a raccogliere il pienone di like in pochissime ore. Ovviamente non potevano mancare gli auguri da parte dei fan e dei sostenitori della campionessa. Si contano circa 60mila mi piace. (Continua a leggere dopo la foto).

























E tra i numerosi commenti si legge: “Già innamorati”, “Amori che carini”, “Tenera Vanessa, deve solo abituarsi a non essere più l’unica al centro delle tue attenzioni!”, “Adesso si amano”, “Che meraviglia”, e qualcuno ironizza: “Adotta anche me”. Non si può certamente dire che la Pellegrini avrà ancora del tempo libero. Oltre ai consueti allenamenti, la campionessa dovrà anche fare da ‘mamma’ a tempo pieno, con la ‘ zampa’ di Vanessa, ovviamente. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram Ci voleva un pisellino in casa ….. Rocky 🥊🥊 #welcome Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 22 Mag 2020 alle ore 10:45 PDT

Nel frattempo, però, Federica non potrà dimenticare degli impegni presi e della parola data. Infatti il 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, la campionessa sarà ospite su Rai1 alle ore 21.25 per “Non mollare mai – Storie tricolori“, un format televisivo dedicato appositamente alle grandi imprese dello sport italiano condotto da Alex Zanardi. (Continua a leggere dopo le foto).









E sempre di recente, Federica Pellegrini ha parlato dello stop dello sport dovuto all’emergenza sanitaria durante la diretta video su Instagram con Martina Colombari, in particolare di un ipotetico rinvio dell’Olimpiade di Tokyo nel 2022. Sarà sicuramente tempo di decisioni importanti. Nel frattempo, l’arrivo di Rocky non farà che addolcire le giornate e predisporre l’umore per eventuali cambiamenti di rotta.

“Se continui così la chiudo qui”. Jessica Mazzoli scatenata, ma volano parole troppo grosse in diretta (e lacrime). E Barbara D’Urso s’infuria