Arisa ci ripensa: via la parrucca. La foto al naturale e le sue parole conquistano tutti

Arisa ci ha ripensato. Solo qualche giorno fa la cantante, che è famosa per i suoi continui cambi look, si era fatta vedere con una parrucca lunga e folta e spiegato il motivo del cambiamento. Diceva che l’avrebbe portata fin quando i capelli non le sarebbero ricresciuti e nella didascalia del post aveva anche aggiunto che non accettava critiche.

“Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”. Altro che critiche: in realtà si è presto scatenata una pioggia di complimenti per lei, ma adesso, come detto, un nuovo cambiamento. Arisa ha deciso di tornare ai suoi capelli cortissimi e, ancora una volta, sotto al post ha spiegato le sue ragioni. (Continua dopo la foto)

























Nel nuovo scatto postato su Instagram, la cantante si è mostrata senza parrucca, con un taglio cortissimo, e scritto: “Io non sono come tu mi vuoi ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo”. (Continua dopo la foto)















“Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta – ha aggiunto Arisa -, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua. Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire f**a sui social, fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare”. (Continua dopo foto e post)











“Ne ho di cose da dire, di cose da dare – ha concluso – tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua, coraggio tipe”. Un post che è un messaggio importante sui temi di bellezza e autostima e che ha raccolto migliaia di consensi e commenti positivi. Ancora una volta i follower hanno dimostrato di apprezzare molto la sincerità di Arisa, che da sempre su Instagram come nella vita si mostra senza filtri.

