Antonella Clerici si sposa, finalmente ha parlato. Ma c’è una condizione

Antonella Clerici non finisce di sorprendere tutti. La notizia del suo ritorno in tv ha reso felici tutti i più fedeli sostenitori della nota conduttrice che, come ben si sa, ha pensato di prendere una meritata pausa per dedicarsi alla famiglia e ai progetti futuri. La cuoca si mette nuovamente alla prova ed è pronta a dare un taglio netto al passato. Non solo per quanto riguarda la propria carriera, ma anche nella sua vita privata. La rivelazione è stata del tutto inaspettata.

Durante questo periodo delicato di isolamento, Antonella Clerici non ha mai smesso di condividere con i suoi follower, la vita quotidiana nella sua meravigliosa Casa nel Bosco, ovvero la tenuta piemontese di Arquata Viva, dove Antonellina vive insieme al suo Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Tre anni impegnati per dare una nuova direzione alla propria carriera e riflettere su ciò che potesse maggiormente gratificarla: adesso la Clerici è pronta a compiere il grande passo, e non solo professionalmente parlando.

























Pare che la conduttrice dal ricciolo d'oro e dal sorriso contagioso sia pronta a sposare Vittorio. Durante un'intervista rilasciata a TvMia, non solo ha confermato di essere pronta a tornare sul piccolo schermo, ma anche a dire il fatidico 'si'. Una consapevolezza resa ancora più forte e una decisione che Antonella dichiara apertamente: "Vittorio è la persona con cui voglio invecchiare. C'è un progetto che riguarda solo noi che per il momento non voglio rivelare".















Vittorio è l'uomo che ha letteralmente stravolto la vita di Antonella. Infatti la conduttrice ha deciso proprio per amore di lasciare Roma e trasferirsi in provincia di Alessandria, a Varinella, frazione di Arquata Scrivia, dove vive felicemente con Garrone e la figlia Maelle. Nello specifico trattasi della villa della Tenuta Basini, nido d'amore che la Clerici ha descritto così durante un'intervista rilasciata per Oggi.









“La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore”. E non dimentichiamo che proprio dalla sua Casa nel Bosco, la Clerici è prossima a condurre un nuovo format televisivo: “Vorrei condurre un programma insolito, dalla mia casa nel bosco dove adesso vivo. Sarebbe un insieme di tante cose: amici, cucina, natura e le chiacchiere che so fare così bene”. Fornelli accesi e tanto amore, cosa si può volere di più dalla vita?

