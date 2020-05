“E quello che sarebbe?”. Alessia Marcuzzi, lo scatto sul letto è bollente ma qualcosa non torna, se ne sono accorti tutti

Alessia Marcuzzi è sempre impegnata. Siamo stati abituati a seguirla durante diversi momenti della sua giornata. Impegnata a lavoro, o in compagnia dei figli, Tommaso e Mia. Ma anche al fianco di Paolo Calabresi Marconi, marito che sicuramente sa darsi da fare. Con una donna come Alessia, la noia non sembrerebbe essere di casa, eppure nelle ultime ore, lo scatto pubblicato sul profilo Instagram desta qualche sospetto.

Sono circa 4 milioni e 800mila i follower che seguono Alessia Marcuzzi. Un numero molto alto che non può essere deluso. Così la conduttrice dalle gambe più invidiate è sempre in grande movimento e non perde occasione di condividere con i suoi fan i momenti che caratterizzano le sue caotiche giornate. Non solo una donna splendida, ma anche una mamma e una moglie molto attenta, Alessia Marcuzzi è davvero una donna dalle mille qualità.

























Lo scatto pubblicato di recente rientra nella categoria 'alta temperatura'. Con l'estate alle porte, Alessia prova a giocare con il fuoco. Infatti si mostra seduta sul letto con indosso semplicemente una camicia bianca. Ancora una volta le gambe sono perfette, esaltate anche da un' inquadratura dal basso dall'effetto 'choc'. Il rossetto rosso mette in risalto il bianco della camicetta e viceversa, i capelli sono spettinati. Il risultato? Eccolo sotto i vostri occhi.















Qualcosa, però, non torna. La didascalia alla foto recita: "Saturday night at home", ma l'espressione di Alessia non è quella di sempre. Infatti la conduttrice non sembra essere su di morale, o meglio, la noia sembra fare da padrona. Il paio di sandali dorati con tanto di tacco lascerebbero dedurre che la Marcuzzi non vede l'ora di poterli indossare anche fuori da casa. I commenti dei fan sostengono la conduttrice.









L’espressione annoiata di Alessia non passa inosservata e c’è chi lo fa notare: “E quello che sarebbe?”, “Annoiata”, “Che faccina triste”, “Ti vedo pensierosa”, “Con questa foto scatta la febbre del sabato sera”, “Che fascino”, “Che gambe”, “Sensualissima”, “Davvero stupenda”, “Anch’io sono a casa, però senza sandali d oro!”. Forse anche per Alessia è arrivato il momento di riprendere in mano un po’ di meritata ‘normalità’ e siamo certi che la vedremo con il solito sorriso di sempre.

