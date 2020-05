“La mia persona preferita”. Emma Marrone, il messaggio a sorpresa sui social: la foto con lui è tutta un programma

Emma Marrone è riuscita a riabbracciare i suoi affetti più cari. Dopo il periodo di isolamento, la cantante pugliese ha raggiunto la sua terra, riassaporando il gusto di trovarsi finalmente tra i suoi genitori. Circa 4,5 milioni di followers hanno avuto modo di gioire insieme a Emma e, quotidianamente, la Marrone non fa che aggiornare tutti su come procede questo periodo subito dopo il lockdown.

Per Emma il ritorno alla ‘normalità’ è stato graduale. Non appena è stato possibile passeggiare, la cantante ha estasiato i suoi fan con le splendide foto di Roma, città dove ha trascorso i mesi di isolamento. Ma durante la Fase 2, non poteva che fare tappa anche in Salento, dove ad attenderla c’era tutta la sua famiglia. All’appello non poteva mancare un altro componente di casa. La foto è dolcissimo e la cantante commenta così. (Continua a leggere dopo la foto).

























“La mia persona preferita”, così recita la didascalia al post pubblicato da Emma nelle ultime ore. E se è vero, come scrive, che “Il salento mi fa bene all’anima”, non poteva che coronare questa permanenza a casa anche lo scatto con un amico molto speciale. Il suo nome è Gaetano e per chi non lo avesse ancora capito, si tratta del dolcissimo bulldog inglese, che rappresenta il regalo ricevuto dal suo ex Stefano De Martino, attuale marito di Belen Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram La mia persona preferita. /Gaetano/ ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 23 Mag 2020 alle ore 9:19 PDT

Ormai Gaetano fa parte della famiglia e la foto pubblicata dalla cantante pugliese riesce ad esprimere la serenità che Emma sta riuscendo a vivere, circondata dal calore di casa. I commenti dei fan non potevano che inondare di cuori il post: “Grande Gaetano”, “Che cucciolotti che siete”, e persino qualcuno ironizza “Vi assomigliate”. Poi proseguono i complimenti. (Continua a leggere dopo la foto).









Sdraiati sul prato sotto il sole della sua amata terra, Emma non poteva che rendere partecipi i suoi fan di un momento che, sicuramente, porterà nel cuore quando farà rientro a Roma. E che il Salento stia facendo bene all’anima della cantante, lo sanno bene anche le sue amiche e colleghe fidate. Cuori anche da Ambra Angiolini, Giorgia, Francesca Chillemi e dall’immancabile Alessandra Amoroso.

“Mi sei mancato”. Belen Rodriguez tra le braccia di un altro uomo: ecco chi è (e scatta pure una bacio). Povero Stefano!