“Sentimenti sfruttati per popolarità…”. Ora Ursula Bennardo ‘esplode’: cosa è successo

Un durissimo attacco social è stato lanciato da Ursula Bennardo. Non si sa ancora con certezza con chi ce l’abbia, anche se alcune indiscrezioni dicono che possa aver punzecchiato Serena Enardu o Sirius di ‘Uomini e Donne’. Non ha rivelato nomi e i suoi cenni non sono stati diretti nei confronti di una persona menzionata, ma le ipotesi che abbiamo citato non sono assolutamente da escludere. La sarda si è nuovamente lasciata con l’artista Pago e si stanno battibeccando a distanza.

Per quanto riguarda invece il protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, il riferimento potrebbe essere al fatto che abbia deciso di corteggiare la Dama Gemma Galgani soltanto per visibilità e farsi conoscere quindi dal pubblico di casa. Ma non c’è sicurezza di tutto questo. La partner di Sossio Aruta ha fatto una vera e propria stoccata a tutta quella gente che mette in mostra il proprio cuore in maniera finta, soltanto per crearsi un bel po’ di popolarità. (Continua dopo la foto)

























In una storia pubblicata su Instagram ha affermato: “Se sfruttate i sentimenti per avere popolarità e quindi giocate con un cuore e con il pubblico vi consiglio di cambiare strategie perché così perdete credibilità, dignità e stima e automaticamente pubblico e follower. Il pubblico non è stupido e va rispettato”. Ritornando all’argomento Enardu, coloro che pensano si riferisse a lei lo dicono perché credono che l’imprenditrice sia andata al ‘Grande Fratello Vip’ solo per pubblicità. (Continua dopo la foto)























Anche l’ipotesi Nicola Vivarelli, ovvero Sirius, resterebbe in piedi ma potrebbe anche avercela avuta con qualcun altro che al momento non sappiamo. Non è nemmeno da scartare la possibilità che la donna voglia fare altre Instagram stories per chiarire ulteriormente queste sue affermazioni, visto che sono già diventate virali. Il popolo della rete aspetta con trepidazione eventuali altri suoi interventi. Intanto, le voci continuano a girare insistentemente. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi è stata accusata di essersi rifatta. E lei ha replicato così: “Ho purtroppo ancora degli apparecchi da togliere. Dalla gravidanza di Bianca scrivono che mi sono rifatta labbra zigomi faccia e di tutto e di più, perché parlo in modo strano. Mai nessun genio ha pensato agli apparecchi. E io rido rido rido”. Dunque, ha smentito categoricamente questa notizia, ma gli hater sono sempre dietro l’angolo e potrebbero criticarla ancora.

“Complimenti per la sensibilità!”. Sonia Bruganelli fa infuriare tutti: il delirio sotto alla nuova foto