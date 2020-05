Sexy anche con il cerchietto rosa della figlia in testa (e la mascherina): paparazzato così, per strada, mano nella mano con la sua principessa, il divo ha fatto letteralmente impazzire le fan di tutto il mondo. Un’immagine decisamente diversa da quella a cui ci ha abituato sui red carpet.

In jeans e con una semplice t-shirt bianca, l'attore riconosciuto universalmente come uno dei più affascinanti in assoluto ha pensato di infilarsi con nonchalance un accessorio particolare: il cerchietto rosa della sua bambina, dotato anche di fiocchetto, per tenere a bada la chioma più lunga e incolta del solito. E beh, anche così, con in testa quell'accessorio così femminile e vezzoso non perde un grammo di sensualità. Anzi, questa versione di papà premuroso e dolcissimo gli ha fatto guadagnare ancora più simpatia.

























L'avete riconosciuto? È Bradley Cooper. L'attore 45enne fotografato con la figlia Lea De Seine durante una passeggiata a New York. Gli scatti rubati hanno fatto presto il giro della rete e intenerito (ed estasiato) il suo esercito di fan sparse per il mondo. Cooper e la figlia, 3 anni, vivono insieme a New York, e nella stessa città abita anche Irina Shayk, 34, la madre della bambina.















La ex coppia che era stata definita "troppo bella per essere vera" si è ufficialmente detta addio ma il divo e la modella hanno deciso di stabilirsi nella città affinché la piccola potesse avere accanto entrambi i genitori. Si erano messi insieme nel 2015 e due anni dopo è nata Lea De Seine. il cui nome, pare, fosse un omaggio del papà alla Francia, che ama particolarmente. Poi, nel giugno 2019, la rottura.











A decidere di separarsi è stata la modella russa che lamentava la troppa vicinanza di lui a Lady Gaga durante le riprese del film A star is born. Ora, dopo il gelo inziale, pare che i rapporti tra Irina e Bradley siano più sereni e distesi. A marzo scorso, per esempio, la coppia è stata vista pranzare insieme a New York in compagnia della loro bambina. “Sembravano molto felici”, aveva riferito una fonte a PageSix. E un’altra: “Sono genitori e ci sono davvero l’uno per l’altro e per la loro bambina”.

