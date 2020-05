“Complimenti per la sensibilità!”. Sonia Bruganelli fa infuriare tutti: il delirio sotto alla nuova foto

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, finisce nella bufera. Tutta colpa di un post pubblicato nelle scorse ore sui social network. Non è stata tanto la foto a far letteralmente infuriare i suoi follower, bensì la didascalia scelta dalla donna. Ha voluto proporre sul suo profilo Instagram un’immagine della capitale Roma senza la presenza di persone, quindi del tutto deserta. In particolare, ha ripreso una parte di Piazza di Spagna, manifestando la sua ‘felicità’ per l’istantanea.

Nel commento ha infatti scritto: "Gli aspetti positivi del Covid-19. Roma alle 21 di venerdì sera". E questa sua considerazione non è proprio andata giù agli utenti, che l'hanno praticamente accusata di superficialità. La gente non ha apprezzato per nulla quella frase, anche perché il nostro Paese ha pagato un conto salatissimo in termini di morti e di conseguenze economiche. Non sappiamo se Sonia avrà voglia o meno di replicare a questi attacchi nelle prossime ore.

























Tra i vari commenti apparsi sotto al suo post, spiccano queste critiche. Un suo seguace ha affermato: "Complimenti per la sensibilità". Altri ancora hanno aggiunto: "Prova a dirlo a chi ha perso uno o più familiari che il Covid ha degli aspetti positivi, complimenti", "Dillo a tutti i ristoratori vuoti o pieni al 30 per cento…", "Migliaia di morti, economia paralizzata, attività chiuse, nuovi poveri. Vabbè tanto c'è Roma deserta alle 21…". Ma non sono mancati i complimenti.























"Splendida Roma come lo sei tu Sonia", "Sempre nel mio cuore la mia Roma", "Magica", "Che spettacolo l'ottava meraviglia del mondo, la nostra Roma. Dovrebbero farla tornare allo splendore di un tempo, la capitale d'Italia non può essere ridotta così". E poi: "Meravigliosa, mi commuove questa foto. Speriamo di risorgere tutti quanti", "Lei è di una bellezza unica", "Forza Roma, che tutto tornerà come prima", "Per chi vive un toccasana per gli occhi".

Già alcuni giorni fa era stata bersagliata dagli hater per la foto riguardante una borsa firmata Gucci. Tanti i messaggi pesantissimi nei suoi confronti. Come “Cafona burina coatta, vai a zappare la terra!”, “Quanto tempo è denaro speso inutilmente solo per apparire e la SOSTANZA?????????Dov’è”. E poi successivamente anche per un selfie dove si parlava di test sierologici. Nella foto appare lei in gruppo, senza mascherine e distanziamento sociale.

