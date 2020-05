“Vi piaccio?”. Follia Fedez: il cambio look è drastico e il rapper è irriconoscibile. Mai visto così

Con la fine del lockdown molti volti noti hanno dato un taglio radicale, nel vero senso della parola. Dopo una super bionda Chiara Ferragni, la famiglia non ‘molla’ le forbici. Anche Fedez ha deciso di prendere una decisione drastica e cambiare look. Nelle ultime ore, il cantante ha postato una foto inedita che lo ritrae in compagnia del barbiere di fiducia. Il rapper ha preparato per i fan una bella sorpresa.

“Vi piace il mio nuovo look?”. Il barbiere a domicilio e il terrazzo di casa: Fedez ha deciso di condividere con i numerosi follower, questo momento epico. I fan non credevano ai loro occhi quando il cantante si è mostrato completamente calvo. Non ci si abitua mai ai colpi di testa del rapper e infatti dopo poco, è arrivata la comunicazione ufficiale dal profilo della Ferragni: si è trattato di uno scherzo. (Continua a leggere dopo la foto).

























Infatti, nelle stories successive, il marito di Chiara Ferragni è sempre lo stesso. Il look non è stato modificato, ma rimane reale il momento della manicure, quando l’estetista ha steso lo smalto decorato. Qualcosa Fedez doveva pur combinarla e lo scherzo sembra aver divertito tutti. Ormai è tempo di riprendere i ritmi di sempre. Lo fa anche la musica. Il rapper è pronto a uscire con un brano. (Continua a leggere dopo le foto).























Non tutta la famiglia dei Ferragnez si è data all’attività dell’instagrammer e il cuore di Fedez batte ancora a ritmo di ‘flow’. La musica di Fedez continuerà a raccontare “la vita impossibile di chi non riesce a sopravvivere ai limiti della propria umanità e si sente quasi un perseguitato; dalla vita, dalla sfortuna, dai meccanismi che regolano la società e si, anche dalle forze dell’ordine, arrivando anche a citare la mattanza alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001”, come viene riportato su Agi.it (Continua leggere dopo le foto).

Lo ha annunciato Fedez in persona, e “problemi con tutti (Giuda)” è stato apprezzato da 1,5 milioni di follower. Ovviamente non poteva mancare l’incoraggiamento di Chiara Ferragni che sempre su Instagram ha scritto, esortando all’ascolto: “Fede ci farà una sorpresa, intorno a mezzanotte farà ascoltare una nuova canzone, è pazzesca. Lo so che sono di parte, ma è così, è bellissima”.

Choc nel mondo dello sport: la giovane atleta muore a 22 anni. “Volevo solo essere amata”, le sue ultime parole