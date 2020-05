Emily Ratajkowski, sdraiata a pancia in giù sul letto e con il lato B in bella vista, è uno ‘spettacolo della natura’

Sempre e solo Emily Ratajkowski. Tantissime vip cercano di essere alla sua altezza, sfoderando interessanti foto sui social, ma ogni volta che lei pubblica qualcosa su Instagram riesce a catturare tutta l’attenzione dell’intera rete. La super modella è uno spettacolo della natura ed ha nuovamente messo in mostra una delle caratteristiche migliori del suo corpo. Stavolta non si è ripresa da sola, ma a fianco a lei a tenerle compagnia c’era una presenza molto tenera che ha fatto impazzire tutti.

Emily, conosciuta inizialmente grazie all'apparizione nel videoclip del brano di Robin Thicke, 'Blurred Lines', si è poi fatta strada da sola, diventando una delle modelle più importanti ed apprezzate al mondo. Dal punto di vista sentimentale, nel febbraio del 2018 ha annunciato sempre sul social network di essersi unita in matrimonio in gran segreto con l'attore americano Sebastian Bear-McClard, con il quale si era fidanzata soltanto qualche settimana prima.

























Nell'immagine in questione si è dunque immortalata con il suo adorato cane Colombo. La Ratajkowski è sdraiata a pancia in giù sul suo letto, ma ciò che ovviamente tutti hanno notato è stato il suo incredibile lato B, che è diventato grande protagonista grazie ad un indumento intimo decisamente molto mini. Il suo sguardo sembra comunque abbastanza serio, a tratti anche triste, ma questa istantanea ha sicuramente reso felici invece i suoi milioni di follower.























I suoi accaniti seguaci non hanno potuto fare altro che osannarla. Più di un milione e 600 mila i like conquistati dalla 28enne statunitense. Tra i vari messaggi entusiastici dei suoi seguaci, spiccano ad esempio: "Sei veramente illegale", "Beato il cane", "Sei bellissima", "Sei stupenda". Dunque, ancora una volta è stata in grado di far stropicciare gli occhi al popolo della rete. E c'è anche chi non ha resistito al classico zoom o chi invece ha seriamente rischiato di avere un infarto.

Visualizza questo post su Instagram Colombo’s nickname is Bo-doe-bo FYI Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 21 Mag 2020 alle ore 9:58 PDT

In un’intervista a ‘Grazia’, lei aveva dichiarato: “Parlavo con la rapper Cardi B. ed eravamo d’accordo su un punto: nel momento in cui cominciamo a dare troppa importanza ai social è come se ci nascondessimo in una realtà falsata e rischiamo di perdere noi stesse e quello che ci rende speciali. Certo, sono consapevole dell’impatto che hanno i miei post e che le persone mi apprezzano anche e soprattutto per quello che vedono nei miei profili. Ma io non sono quella”.

