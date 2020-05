Justine Mattera è una delle showgirl più seguite sui social. Proveniente da una famiglia di origini Italiane, dopo la laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si trasferisce a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’università degli Studi di Firenze. Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista, ed è in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli.

Justine inizia così a collaborare con Vannelli in alcune produzioni e nel 1995 incidono il singolo Feel It, che, con 24.000 copie vendute, si piazza al secondo posto della hit parade italiana; fa seguito la canzone Baby Hold On. Entrambi i singoli sono lanciati sotto lo pseudonimo JT Company. Nell'autunno del 2000, con il nome di Justine, danno luce al singolo Bidibodi, lanciandosi nello stile della italodance e scalando le classifiche dance di tutta Europa.

























Trasferitasi a Milano, incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in Tv, dal 1996 al 2003. Con Paolo Limiti inizia una relazione lontano dai riflettori. Nel 2000 i due si sposano ma si separano due anni dopo. Per Justine, Limiti è stato un punto di riferimento e non manca occasione per ricordarlo sui social.















Nel 2009 la showgirl sposa Fabrizio, un imprenditore, da cui ha due figli: Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009). E proprio Vivienne Rose è la protagonista di una delle ultime foto pubblicate sul suo account social. Vivienne è tutta mamma Justine, con una cascata di capelli ricci. La foto ha fatto il pieno di like e commenti.









Love. Ph @settimio_benedusi #VivienneRose

Tra questi quelli di Clizia Incorvaia, Jane Alexander, Barbara Snellenburg e tanti altri. Da quando Justine Mattera sta con Fabrizio Cassata, la loro storia è stata data spesso per spacciata ma il loro amore ha sempre retto e nonostante le voci il matrimonio prosegue a gonfie vele.

