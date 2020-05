La figlia del celebre conduttore Paolo Bonolis, Martina Anne, è incinta e il suo pancione cresce sempre più. A testimoniarlo è stata una foto pubblicata dalla donna sul suo profilo Instagram. Lei si trova negli Stati Uniti d’America e si è ripresa mentre è intenta a farsi una bella passeggiata nella città di New York, ovviamente con le dovute precauzioni a causa dell’emergenza sanitaria. Infatti, indossa una mascherina sul volto per evitare rischi legati al contagio del male di oggi.

Martina Anne farà diventare nonno il noto presentatore tv di Mediaset alla fine dell’estate. Era stato proprio lui nell’ultimo periodo a parlare della gravidanza della figlia: “Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei. Ancora non sono nonno, lo sarò. Diciamo che è il fascino della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno”. (Continua dopo la foto)

























Poi Paolo aveva manifestato anche dei timori: “Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che gli aerei partano, potrebbero non atterrare. Non so che succederà. L’importante è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che ci sarà in me”. Tornando al post della donna sui social, ha accompagnato la bellissima immagine con una didascalia scherzosa. (Continua dopo la foto)























Questo dunque il suo messaggio: “Sapevate che se non spendete soldi per vestiti premaman, anche voi potete sembrare dei piccoli bambini grassi che non stanno più nei loro vestiti di seconda mano?”. Come hanno fatto notare diversi utenti, sembra proprio abbia preso l’ironia dal suo amato papà, che non vede quindi l’ora di potersi far chiamare nonno. Non resta che pazientare ancora un po’, godersi la stagione estiva e poi verrà alla luce l’attesissimo bebè. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda il futuro professionale di Bonolis, il settimanale ‘Nuovo’ aveva rivelato: “I vertici di Mediaset, per tenerselo stretto, vogliono dargli un nuovo programma composto da quattro prime serate che dovrebbero andare in onda nel 2021”. Per far sì che Paolo Bonolis lasci Mediaset (il cui contratto scade l’anno prossimo) la carta vincente per la Rai (stando a quanto scrive Nuovo Tv) sarebbe dargli la possibilità di fare Il senso della vita.

Luca Laurenti, mai vista la moglie? Sempre lontana dalle telecamere e dal gossip: ecco Raffaella