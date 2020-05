“È tutto vero!”. Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack: l’annuncio è una bomba

Grandioso annuncio della bellissima cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini, che ha confermato sui social che l’evento tanto atteso è assolutamente confermato. Attraverso alcune storie postate su Instagram, è apparsa molto sorridente ed ha detto: “Confermo le nozze a settembre”. Si è recata assieme ad Enzo Miccio sul Lago di Garda a visitare le location per celebrare il matrimonio con il suo adorato Afrojack. Sarà quindi il famoso wedding planner a organizzare tutto.

L’artista aveva comunicato a tutti i suoi follower lo scorso mese di dicembre che sarebbe convolata a nozze con il suo partner, ma in molti avevano pensato che l’emergenza sanitaria potesse rinviare il sì. Invece, Elettra va avanti spedita per la sua strada e spera non ci siano intoppi per la realizzazione del suo sogno. Il suo obiettivo principale resta quello di mettere a punto tutti i dettagli e di farsi trovare pronta per quella data. Nel frattempo, ha anche aggiunto che sta facendo gli scongiuri. (Continua dopo la foto)

























Nonostante il male di oggi abbia provocato numerose conseguenze, spera che il suo matrimonio possa essere celebrato senza alcun tipo di problema. La Lamborghini sta incrociando le dita affinché vada tutto per il verso giusto e che il ricevimento con gli invitati si concretizzi. Questo quanto affermato ancora da lei: “Ragazzi, sono con Enzo Miccio e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio. Eccola là”. Ed è partita in barca proprio con l’uomo. (Continua dopo la foto)























Entrambi sono giunti sull’isolotto del Garda, nelle vicinanze di San Felice del Benaco ed hanno visitato la villa in stile neogotico veneziano, che è stata progettata dall’architetto Luigi Rovelli nei primi anni del Novecento. E, stando alle sue dichiarazioni, è letteralmente al settimo cielo per questa visita. Il suo entusiasmo è stato ribadito dalle sue parole, proferite nel giudicare il luogo dei sogni. L’ereditiera è assolutamente emozionata e non vede l’ora che salga all’altare. (Continua dopo la foto)

“Emozione, sto per piangere. Bellissima ragazzi, non vedo l’ora, speriamo che a settembre si possa organizzare. Siamo fiduciosi, è confermato, quindi vediamo”. Qualche giorno fa la sexy ragazza ha compiuto 26 anni, anche se sulla torta in realtà c’era scritto “18” perché la cantante e star di Instagram, con la sua solita ironia, ha commentato con queste parole la serie di scatti del party in famiglia organizzato per il suo compleanno: “Happy birthday to me! Finally 18″.

