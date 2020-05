“Quindi è vero o no?”. Belen Rodriguez, voci destabilizzanti che riguardano lei e Stefano De Martino

Riflettori puntati ancora sulla coppia celebre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino rimangono al centro del gossip, e sono i fan stessi a sollevare il dubbio su una crisi di coppia. Ma cosa si nasconde dietro queste voci di corridoio? Da qualche settimana i due non vivono più insieme. Stefano si trova a Napoli per motivi lavorativi e Belen è rimasta a casa con il piccolo Santiago. Dietro tutto questo, qualcosa sembra non tornare.

I fan tuonano: "Stefano De Martino e Belen si sono lasciati", "Sono in crisi", "Evidentemente è accaduto qualcosa". Un indizio? Sui profili social di entrambi non sembrano più comparire foto e post, neanche i consueti messaggi d'amore. "Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali".

























Così ha raccontato Belen al magazine Chi durante il periodo di emergenza sanitaria: "Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri. A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia". Era il mese di aprile quando Belen ha affemato tutto questo.















Quale crisi? Nessuna, così pare. La coppia ha fatto più volte sapere che nel pensiero di entrambi c'è anche l'idea di allargare la famiglia. La distanza è dovuto agli impegni lavorativi di Stefano, che si trova in Campania per le registrazioni di Made in Sud, il programma tanto atteso che in molti fremano dalla voglia di rivedere in onda sul piccolo schermo. I fan non hanno nulla da temere.









Nella stessa intervista, Belen ha ammesso che le attenzioni da parte di Stefano non mancano di certo e che, seppur a distanza, continua a ricevere messaggi d’amore e di vicinanza: Ieri, Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose e mi ha preparato la colazione”. Nessuna crisi all’orizzonte, semmai, la necessità di tenere stretti i denti e rimanere ancora un po’ riservati sul futuro: “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”. Non rimane che attendere.

