Wanda Nara era già famosa prima di essere scelta come opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini. Già presenza fissa a Tiki Taka di Pierluigi Pardo, oltre a essere la moglie e la manager del calciatore Mauro Icardi, la sexy argentina ha però ottenuto ancora più consensi da quando ha partecipato al reality di Canale 5.

Da sempre attivissima su Instagram, super Wanda conta oltre 6 milioni e mezzo di follower sul social. Follower che ogni volta rimangono estasiati alla vista dei suoi scatti provocanti, spesso anche in coppia con il marito. Scatti più che altro "casalinghi" ormai, visto che dopo aver trascorso le prime settimane di pandemia a Parigi si è trasferita con tutta la famiglia nella splendida villa sul lago di Como. Anche da casa, comunque, Wanda continua a infiammare Instagram,

























Ma a differenza di tante sue colleghe e influencer come lei, Wanda Nara non ha ceduto alla moda di fare dirette Instagram durante le settimane di isolamento. La moglie di Icardi ha preferito declinare ogni invito e continuato così a pubblicare solo post o Storie. Il motivo? Forse il cachet richiesto dall'influencer che, secondo un fan, come riporta Il Giornale, sarebbe di circa 1500 euro a diretta sui social network.















Così sostiene Mariano de la Canal, noto in Argentina per essere un fan di Wanda Nara e poi diventato famoso sul web, che nel corso di un'intervista live su Instagram – come spiega il portale Tn – ha svelato il retroscena del cachet che l'ha costretto a rinunciare alla diretta. Un fatto che in Sud America ha suscitato non poco clamore.











“Non ho più notizie di Wanda – ha fatto sapere Mariano de la Canale al sito Tn – Volevo contattarla in qualche modo, perché non ho WhatsApp, per sapere come stava vivendo questa quarantena, ma mi hanno chiesto una commissione di 1500 euro. Avrebbe potuto concedermi una diretta visto che ho contribuito a renderla famosa”. Niente diretta, quindi: troppo alto il cachet richiesto dalla Nara. E ha fatto subito esplodere la polemica sui media argentini.

