Pochi giorni fa è stato il compleanno di Al Bano. Il cantante ha compiuto 77 anni e, ormai funziona così, è stato celebrato anche su Instagram. Tanto dalla compagna, ovvero Loredana Lecciso con cui è tornato insieme da qualche tempo, quanto dalla ex moglie, ovvero Romina Power.

La prima ha pubblicato una bella foto che la ritrae insieme al Leone di Cellino: “Buon compleanno Al” con tanto di cuoricini rossi a sottolineare tutto il suo amore. La seconda, invece, ha aspettato un po’ prima di svelare la sua sorpresa. Poi, dopo Loredana anche Romina ha scelto di festeggiare pubblicamente il cantante con un post su Instagram ma l’ex moglie ha fatto di più di più: ha postato lo scatto di una torta personalizzata e ispirata alla musica con tanto di candeline. (Continua dopo la foto)

























“Tanti auguuuuri Al Bano, tanti auguri a teeeeee!”, ha scritto sotto Romina che, com’è noto, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria è tornata a vivere a Cellino San Marco perché impossibilitata a raggiungere gli Usa dove risiede abitualmente. Dopo la fine di Amici, l’attrice e cantante americana ha raggiunto la Puglia per trascorrere la quarantena nella tenuta di famiglia. (Continua dopo la foto)















Romina Power si è quindi trasferita in una casa insieme al figlio Yari che si trova a pochissima distanza da quella di Al Bano e Loredana. Una scelta, questa di vivere a Cellino vicina all’ex marito e alla compagna, che ha fatto molto discutere, soprattutto perché fra le due donne non c’è stato mai un bel rapporto. E infatti il triangolo amoroso Lecciso – Carrisi – Power da tempo immemore scatena il gossip. (Continua dopo le foto)











Tornando alle due donne di Al Bano, a quanto si sa le due non hanno mai costruito un legame e si sono spesso scontrate. Com’è oggi, allora, la situazione ora che vivono a poca distanza? A chiarire la situazione ci ha pensato la Lecciso che in un’intervista a Nuovo ha svelato cosa pensa della presenza di Romina nelle tenute di famiglia. “La scelta di Romina Power di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui”, ha detto al settimanale Nuovo, fugando ogni dubbio riguardo liti e scontri.

“Sono ancora vivo”. Momenti di paura per l’amato attore: un brutto incidente e una ferita alla testa