“Sono stata malissimo”. Michelle Hunziker è un fiume in piena. Per la conduttrice ‘è una vergogna’

Si ritorna a parlare della vicenda riguardante la corrispondente Rai in Cina, Giovanna Botteri, al centro di diversi attacchi di ‘Striscia la Notizia’ e della satira fatta nei suoi confronti. Ora, Michelle Hunziker ha voluto parlarne apertamente facendo alcune dichiarazioni a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Dopo essersi soffermata sul marito: “Lui è molto concentrato a salvare la sua azienda. Combatte come tutti”, ha ammesso di aver vissuto momenti davvero brutti per ciò che è successo.

La presentatrice svizzera ha subito tantissimi insulti sui social network per il servizio trasmesso su Canale 5. Le sue parole sono piene di tristezza e rabbia: “Una storia surreale e vergognosa. La maggioranza di quelli che hanno accusato di aver offeso Giovanna, non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un’indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”. (Continua dopo la foto)





























Michelle ha confessato di essere stata molto male e che lei e Giovanna si sono sentite per chiarire definitivamente la storia. La giornalista Rai le ha detto di non essersi offesa ed ha aggiunto che la satira rappresenta la libertà. Queste le altre affermazioni della conduttrice di ‘Striscia la Notizia’: “Oggi sorrido perché con Giovanna ci siamo parlate e fatte delle belle risate. Questa è una battaglia vinta, ma non è stato piacevole. Perché per quel servizio hanno attaccato Striscia, me e mia figlia insultandoci pesantemente”. (Continua dopo la foto)























La donna ha continuato in questo modo il suo intervento: “Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire e gli insulti di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera. L’assurdo è che per difendere una donna, che oltretutto non ha mai voluto essere difesa, ne hanno massacrata un’altra e la sua famiglia. Io, che ho la pellaccia dura, sono stata malissimo due giorni”. (Continua dopo la foto)

Un paio di giorni fa la Hunziker si era immortalata, mentre era intenta a cambiare il suo look. “Che emozione!”, ha esclamato Michelle Hunziker che aveva fatto capolino da Roberto Farruggia. “Vado a farmi il colore”, aveva spiegato. Entrando nel locale, ha sorriso per la strana atmosfera: “Ma siamo in un film di Star Trek?”, aveva detto la svizzera. Avrebbe voluto tanto abbracciare tutti, ma non ha potuto”.

