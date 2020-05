“Perché ho lasciato Luigi Favoloso”. Elena Morali, dopo la bomba gossip arriva la ‘doccia fredda’

Adesso è finita davvero, ancora una volta. Parliamo della storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso, che sembra essere giunta definitivamente alla sua conclusione. Alcuni mesi fa c’erano già stati dei problemi nella coppia e le strade stavano per dividersi ufficialmente. All’epoca dei fatti, a febbraio, ci fu anche un furibondo litigio tra l’ex partner di Nina Moric e l’ex di lei, Daniele Di Lorenzo, fuori dagli studi Mediaset. Dopo la fine della relazione era ritornato nuovamente il sereno.

Ma nelle scorse ore la nuova botta. La rottura con Favoloso sarebbe causata proprio da Daniele. A rivelare la notizia è stata la stessa Elena, che ha deciso di fare una storia sul social Instagram, che però è stata cancellata misteriosamente, non si sa quindi per quale motivo. Le parole della ragazza sono state più che chiare e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Ha fatto comprendere che il problema non è Favoloso, ma le sue situazioni ancora in sospeso con l’ex. (Continua dopo la foto)

























Queste le sue parole: “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo così. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”. La Morali deve quindi parlare ancora con Di Lorenzo, nonostante in passato avesse smentito rapporti con il giovane. Ma poi incredibilmente la storia social in questione è stata eliminata. (Continua dopo la foto)























Per quanto riguarda la liaison d’amore Daniele-Elena, lui durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso aveva affermato: “Io e Elena non stiamo insieme, è malata veramente, ha bisogno di essere aiutata. Ora ho un rapporto fraterno con lei, non più malato. Storia costruita ad hoc…Io mai ho avuto una colluttazione con lui fuori dagli studi Mediaset”. Ora, l’ennesimo capitolo di questa ingarbugliata vicenda che probabilmente è ancora lontana dal concludersi del tutto. (Continua dopo la foto)

Un mese fa Elena Morali aveva raccontato una bruttissima notizia di ricatti ai suoi danni: “E ancora adesso, per l’ennesima volta, ha ricominciato con i ricatti. Ho deciso di rigenerare la mia vita. Ho passato quasi un anno sotto i ricatti di una persona a cui tenevo, solo perché non accettava la mia natura. Mi ha distrutto quasi tutto. Ha provato a farmi passare per pazza, per drogata. Ho riperdonato perché quando amo, il mio cuore sa perdonare quasi tutto”.

“Vi piace?”. Wanda Nara mostra la sua nuova casa nel cuore di Milano: il costo? Uno sproposito