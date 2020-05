“Non mi sposo”. Miriam Leone gela i fan: quel particolare che è sfuggito a tutti

Miriam Leone, niente nozze all’orizzonte. Pochi giorni fa il settimanale Chi aveva svelato che l’attrice era pronta a sposare Paolo Cerullo, il musicista e performer che frequenta da qualche mese. Un matrimonio che si sarebbe dovuto tenere a Milano e che la bella Miriam stava organizzando in gran segreto.

Il rumor è ovviamente presto finito su tutti i siti e i fan dell’artista siciliana erano già in fibrillazione, anche se del suo fidanzato si sa ancora poco e niente e dalla diretta interessata non arrivava alcuna conferma o smentita della voce. Miriam Leone non ha commentato la voce, almeno sino a qualche ora fa quando sulle Storie di Instagram è apparso un video piuttosto eloquente che in un nano secondo ha infranto il gossip del matrimonio in vista. (Continua dopo la foto)

























Nella Storia di Instagram in questione, Miriam Leone mostra la sua mano e scrive: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”. Già, quel ‘piccolo particolare’ dell’anello! Parole, queste di Miriam, che sì, sembrano confermare la love story con Paolo Cerullo, ma non certo le nozze date per imminenti dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)















Probabilmente il diffondersi a macchia d’olio del rumor ha spinto Miriam Leone e intervenire sull’argomento. L’attrice, famosa anche per la sua riservatezza oltre che per il suo fascino indiscutibile, non ha infatti mai parlato apertamente dei suoi amori. Ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata. Sappiamo che in passato è stata legata a Boosta dei Subsonica. Poi un brevissimo flirt con Matteo Martani, suo collega sul set della fiction Rai ‘Non uccidere’. (Continua dopo le foto)











Ora è legata a Paolo Cerullo, che praticamente è l’uomo del mistero. Performer e musicista, non è mai apparso accanto a lei ma chi lo conosce dice che i due sarebbero molto felici insieme. Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Grazia, lei aveva svelato di non sognare, almeno per ora, una famiglia: “I figli non sono nel mio orizzonte – aveva raccontato, rivendicando la sua indipendenza da un uomo – […] Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”.

