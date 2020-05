Cambio look radicale e paparazzata con l’ex tronista di Uomini e Donne: nelle ultime ore Eros Ramazzotti ha “dato tanto” alla cronaca rosa. Il cantante romano ha stupito ancora una volta tutti i suoi fan mostrando nelle Stories di Instagram un nuovissimo taglio di capelli: ha deciso di optare per dei disegni geometrici e molto particolari.

“Quando l’arte supera la fantasia”, ha commentato, aggiungendo un cuore rosso. Un nuovo look che arriva in un periodo segnato da tanti cambiamenti per l’artista. Dopo 10 anni d’amore infatti è finita con la moglie Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli. Dopo la rottura lei si è legata Charley Vezza, ma secondo alcune fonti la storia sarebbe già finita e lei si starebbe riavvicinando all’ex marito, chiarendo i problemi del passato. (Continua dopo la foto)

























Poi, quasi contestualmente alla foto della “nuova testa” di Eros, quelle ma rubate apparse sul settimanale Chi. Foto in cui Eros, che in questi mesi è stato tartassato dal gossip e dai paparazzi, è stato avvistato con una donna molto conosciuta al pubblico di Canale 5: Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, che è tornata da poco single dopo l’addio a Federico Piccinato con cui ha vissuto una lunga convivenza. (Continua dopo la foto)















I due sono stati fotografati in un maneggio alle porte di Bergamo. Lei è con le sue amiche, lui con i figli piccoli. Il gossip è esploso all’istante. Ma con la stessa rapidità si è spento perché poco dopo l’uscita di quegli scatti rubati Ramazzotti ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in cui mette a tacere i rumor in merito a una possibile frequentazione con la Lorenzini. (Continua dopo le foto)











“Tra noi Non c’è assolutamente niente – ha spiegato Eros a Oggi stroncando sul nascere la voce sulla sua vita sentimentale – Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”.

Ermal Meta, svelato il mistero sulla sua vita privata. La prima foto con fidanzata, mamma, nonna e sorella