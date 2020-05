Belen troppo hot: esce dalla piscina così. E c’è chi si sente male

Non ha bisogno di presentazioni e probabilmente non dovrebbe più sorprendere la sua infinita bellezza, ma Belen Rodriguez riesce ogni volta a catturare ugualmente l’attenzione con scatti uno più belli dell’altro. Come successo nelle scorse ore, quando si è voluta riprendere in una veste assolutamente ‘bollente’, che ha mandato ko i suoi fan. La modella argentina è di una sensualità unica nel suo genere ed è apprezzata non solo dagli uomini, ma anche dal sesso femminile.

La giovane ha causato quasi dei malori veri e propri nei suoi ammiratori, i quali sono rimasti incollati davanti ai propri smartphone con la bocca spalancata. Inevitabilmente i suoi utenti l'hanno inondata di una marea di mi piace e di complimenti, che lei avrà sicuramente avuto piacere a leggere. La Rodriguez non smette quindi di stupire e tutti non vedono l'ora di ammirare ulteriori foto del genere nei prossimi giorni. Vediamo perché questa istantanea è stata osannata.

























Nello scatto in questione si è immortalata mentre è intenta ad uscire in modo sexy dalla piscina. Il suo costume di colore bianco, bagnato dall'acqua, ha reso ancora più interessante l'atmosfera. Che si è infiammata letteralmente anche grazie ad un dettaglio di non poco conto. Si può infatti osservare il suo spettacolare décolleté, che sembra stia per uscire del tutto. I suoi occhi chiusi hanno fatto il resto: la foto è decisamente vietata ai deboli di cuore e ai minori.























Non ha voluto aggiungere nulla nella sua didascalia, tranne che sponsorizzare la sua linea di costumi. I like ottenuti dalla showgirl sono stati tantissimi, infatti hanno superato le 155.500 unità. Questi i messaggi più rappresentativi postati dai follower: “Un bel bagno ci sta sempre”, “Sembra un quadro”, “Sei uno spettacolo della natura”, “Stupenda come sempre”. Ed ancora: “Meravigliosa creatura”, “Sei una gnocca”, “Sei proprio bella e sensuale”, “Meravigliosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram , , …… @mefuireal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 20 Mag 2020 alle ore 5:23 PDT

Nei giorni scorsi si è incontrata con Elodie Di Patrizi. Le due si sono finalmente incontrate dopo settimane di lontananza e hanno documentato su Instagram la reunion, fra cambi look, sorrisi e complimenti. Entrambe infatti vivono a Milano, dove Elodie ha iniziato una convivenza con Marracash, mentre Belen si è trasferita in una nuova casa con Stefano e il figlio Santiago. Belen ed Elodie hanno ovviamente documentato il loro incontro su Instagram.

