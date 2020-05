A pochi giorni dalla conferma che Temptation Island 2020 si farà esplode il gossip su due ex volti del programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Intanto, stando al documento di Publitalia, il reality andrà in onda il giovedì sera a partire da giugno. Salvo variazioni, naturalmente, eventualità da prendere per forza di cose a fronte del periodo che stiamo vivendo.

La stessa produzione, qualche settimana fa, aveva già aperto i casting "con la speranza che la situazione nel nostro paese possa tornare il primo possibile alla normalità". Ma in attesa di vedere i nuovi protagonisti, ecco che due vecchie conoscenze di Temptation, che hanno partecipato a due edizioni diverse con quelli che allora erano i rispettivi compagni, si sono fidanzati. A lanciare lo scoop è Novella 2000 che pubblica anche foto inequivocabili.

























Si tratta di Flavio Zerella e Nunzia Sansone, sorpresi insieme a distanza di qualche settimana dal momento in cui hanno cominciato a diffondersi le voci di un flirt. Lui ha partecipato al docu-reality di Canale5 nel 2016 insieme all'ex fidanzata Roberta Mercurio. Nunzia, invece, ha preso parte all'edizione andata in onda a luglio del 2019. con l'ex fidanzato Arcangelo Bianco.















Flavio è passato alla storia di Temptation perché l'unico a farsi un tatuaggio con una delle tentatrici, Diana Danilescu. Uscì dalla trasmissione insieme a Roberta che aveva deciso di perdonarlo ma a dicembre scorso lei ha annunciato la rottura. Per quanto riguarda Nunzia, l'allora fidanzato Arcangelo Bianco, credendo di non essere ripreso, aveva tentato di baciare una delle tentatrici, obbligandola a chiedere un falò di confronto anticipato.











I due avevano deciso di lasciarsi e quando lei, dopo poche ore, si era detta pronta a perdonarlo Arcangelo si era rifiutato di recuperare la loro storia. Ora Nunzia sta con Flavio Zerella. Le voci di un loro flirt in corso si rincorrevano già da qualche settimana ma ora, e gli scatti apparsi su Novella 2000 ne sono la dimostrazione, è arrivata la conferma.

