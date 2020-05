Giulia De Lellis e Andrea Damante, 4 anni fa la scelta a UeD: la sorpresa di lui

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Dopo le voci e gli indizi sui rispettivi profili social, è arrivata la conferma. I due ex volti di Uomini e Donne e anche del Grande Fratello Vip anche se hanno partecipato al reality in due edizioni diverse, hanno trascorso insieme la quarantena a Roma, a casa De Lellis, e si sono separati per pochissimi giorni.

Andrea è infatti ripartito per Milano appena è stato possibile e Giulia lo ha raggiunto dopo poco. E sono diventati di nuovo inseparabili come mostrano anche ogni giorno sui social tra scherzi e battute. Ora stanno trascorrendo la Fase 2 a casa di lui e Giulia ha anche iniziato a dare un suo tocco personale all'appartamento milanese del dj.

























Ma questo è un giorno speciale per Giulia De Lellis e Andrea Damante. I fan più sfegatati della coppia ricorderanno sicuramente che il 20 maggio di quattro anni (era il 2016, ndr) fa si sono scelti nello studio di Uomini e Donne dando vita così alla loro storia d'amore che tra alti e bassi e nuove frequentazioni in mezzo oggi sembra più solida di prima.















Una ricorrenza importante e come tale va celebrata. Anche i follower hanno inondato i social con foto e video di quel giorno memorabile per Giulia e Andrea, che hanno voluto festeggiare il loro quarto anniversario della scelta a Uomini e Donne in modo molto dolce e romantico. Un primo indizio è arrivato questa mattina, quando lei ha condiviso tra le Storie la foto di un bellissimo mazzo di rose rosa.











Di sicuro gliel’ha regalato il suo Andrea. Ma non è finita qui perché poi è stato lo stesso dj veronese a pubblicare un’altra foto tra le sue Storie. Nello scatto si vede Giulia felicissima mentre legge un biglietto. Sul tavolo, proprio di fronte a lei, una scatola a forma di cuore, dei petali di rosa rossi e anche dei palloncini. Davvero una bella sorpresa per l’ex corteggiatrice.

