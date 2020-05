Miriam Leone si sposa, la decisione è presa. È Paolo il super fortunato fidanzato

L’amore, quello vero, non si misura in anni. Nonostante siano pochi i mesi trascorsi dal loro primo incontro, Miriam Leone e il suo Paolo sarebbero già pronti a compiere il grande passo. L’indiscrezione viene diffusa dal settimanale Chi. Sembra essere tutto pronto per la coppia di innamorati, che avrebbero pensato nel dettaglio persino il luogo dove celebrare il matrimonio.

Lui si chiama Paolo ed è un musicista e performer milanese. Solo pochi mesi per riconoscere in lui il vero, grande amore. Miriam Leone aveva già anticipato qualcosa, ma il vasto pubblico di fan non credeva che nella mente dell’ex Miss Italia esistesse già l’immagine in abito bianco. La cerimonia, come riportato sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, si dovrebbe tenere a Milano, quindi per la Leone ci sarebbe in vista anche un trasferimento da Roma. (Continua a leggere dopo la foto).

























Sempre il settimanale Chi aveva già messo in luce il nuovo amore della Leone: “In gran segreto, Miriam Leone custodisce da due mesi un nuovo amore. Lui si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto”, aggiungendo che: “E nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo, professione musicista e performer, da dove posta i selfie sui suoi profili social”. (Continua a leggere dopo la foto).















E delle ultime ore, il settimanale Chi ha aggiornato la notizia, aggiungendo che “Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”. Chi segue l’ex Miss Italia, sa perfettamente quanto Miriam sia particolarmente discreta, ma in tal caso, non potrà che pronunciarsi nei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo le foto).









E siamo altrettanto certi che anche sul musicista Paolo verrà detto molto di più. Al momento possiamo solo accontentarci di immaginare la modella e attrice 35enne innamorata e pronta a proferire il fatidico ‘si’. Del suo passato sentimentale si è molto discusso. Prima il tastierista del Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta La loro storia è durata quattro anni. Nel 2017, fu la volta di Matteo Martari, attore ed ex modello italiano. In occasione del loro primo bacio, ci pensò sempre il settimanale diretto da Signorini.

