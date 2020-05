La stagione televisiva “invernale” sta per concludersi e ora la Rai e Mediaset si stanno organizzando per i nuovi palinsesti, quelli dell’estate. È stata una stagione televisiva particolare: a causa dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto il paese, molte cose sono cambiate. Non solo nelle nostre vite ma anche in tv. Molti programmi sono stati sospesi, altri sono stati cancellati, altri rimandati a data da destinarsi. Insomma, anche per la televisione, il colpo è stato grosso.

Ma ora è inutile piangere sul latte versato, le cose sono andate così e non si può fare altro che guardare avanti. E mentre sia la Rai che Mediaset cercano di organizzare un’offerta variegata che piaccia al pubblico, circolano molti rumors riguardo il futuro più imminente. Che programmi verranno proposti, chi sono i conduttori scelti? A settembre, stando ad alcune indiscrezioni, ci sarà un ritorno molto atteso. Che ritorno? Continua a leggere dopo la foto

























Quello di Paola Perego. Ma davvero torna in tv? Pare proprio di sì. A quanto pare la Perego condurrà un programma pomeridiano su Rai 2 che sarà incentrato sul rapporto tra nonni e nipoti. Stando a quanto riporta TvBlog, il nuovo programma che condurrà Paola Perego nel pomeriggio di Rai2 andrà in onda il sabato alle 14.00. Insomma, sembrerebbe tutto deciso. Chissà se sono solo indiscrezioni… Beh, lo sapremo presto. Continua a leggere dopo la foto















Per Paola Perego, ex conduttrice di Superbrain, Non disturbare, La vita in diretta e Domenica In, sarà quindi piazzata in una fascia oraria che di solito non la riguardava. Quella che, dal lunedì al venerdì, è affidata, sulla stessa rete, a Bianca Guaccero. A proposito di Bianca Guaccero, sempre lo stesso portale, fa sapere che da settembre, il suo programma dovrebbe andare in onda un po’ più tardi. Continua a leggere dopo la foto









Insomma, pare che Bianca Guaccero sia riconfermata alla conduzione di Detto fatto ma sembra che il programma sarà spostato di un po’. Infatti, secondo le indiscrezioni, alle 14, dal lunedì al venerdì, verrà trasmessa una nuova trasmissione di attualità. Ma non si sa altro, per ora. Secondo Blogo il nuovo programma potrebbe essere condotto da Milo Infante.

“Ecco cosa mi facevo al corpo”. Paola Perego choc: quegli atti di autolesionismo nel momento più difficile