Si sono sposati quasi un anno fa: era l’ottobre del 2019 e Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso si sposavano a Roma. Ma ora i due attori dell’amata soap sembrano pronti per un altro grande passo. Sembra infatti che i due abbiano intenzione di allargare la famiglia. Forse non tutti ne erano al corrente ma Federica e Giulio, che nella soap di Rai Uno indossano i panni di Roberta Pellegrino e Antonio Amato, nella vita di tutti i giorni sono una coppia.

I due stanno insieme da anni, da molto prima di quando hanno iniziato a lavorare insieme. Il loro amore è più forte di tutto e non ha avuto problemi a sopravvivere al coronavirus. E ora sono pronti ad allargare la famiglia. Come ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a Di Più Tv la coppia è pronta per avere un figlio. E questa è una grandiosa notizia per tutti. “Diventare genitori? Ci stiamo pensando” ha detto Federica De Benedittis al settimanale. Continua a leggere dopo la foto

























E ha aggiunto: “Questo potrebbe essere il periodo giusto perché abbiamo tanto tempo per noi, mentre di solito io sono sul set e Giulio in giro per l’Italia a fare teatro”, ha detto la De Benedittis. Ovviamente non è mancato un riferimento alla soap: “Certo, sarebbe un problema per Roberta Pellegrino se tornassi sul set con la pancia. Non potrebbero più inquadrarmi a figura intera”. Ma non è questo che la frenerà… Continua a leggere dopo la foto















E ha aggiunto: “Scherzi a parte, è un’idea che sta maturando, ma mi domando se sia prudente portare avanti una gravidanza ora che è sconsigliabile avvicinarsi a medici e ospedali. Per ora la decisione resterà in sospeso”. In effetti, se da una parte questo è un buon momento per fare un figlio perché si sta più tempo insieme, dall’altro ci sono delle difficoltà che non ci sono in altri periodi. Ma tanto, se uno ci pensa troppo, un figlio non lo fa mai… Continua a leggere dopo la foto











Giulio e Federica, dopo quasi un anno di matrimonio, sono pronti. Che faranno? Aspetteranno o no? Al loro matrimonio, celebrato lo scorso ottobre a Roma, erano presenti vari colleghi de Il Paradiso delle signore: Alessandro Fella (Federico), Gloria Radulescu (Marta), Ilaria Rossi (Gabriella). Tutti ricordano lo strano taglio rasato di lui ma c’è da capirlo: in quel periodo girava una serie che lo vedeva nei panni del pugile.

